"Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandandır"



Hz. Muhammed (SAV)





“Size ne oluyor da bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize yardımcı lütfet diyen çocuklar ve kadınlar için mücadele etmiyorsunuz (Nisa75)”

Bu ayet ne dehşetli bir uyarıcıdır. Eğer samimi olarak Allah’a inanan bir müminseniz, ayetin ilk muhatabı sizsinizdir. Başkasına bundan ders al demeden önce kendinizin ders alması gerekir. Tayyip Bey’in mutfak robotluğundan başka bir vazifesi olmayan Aziz Babuşçu isimli AKP’li paylaşmış bu ayeti ve Arakan’da katledilen, eziyet gören Müslümanlara karşı sözüm ona herkesi uyarıyor.







Hani insanda biraz utanma olur. Eğer ar damarı çatlamadıysa.





Bir Myanmar siyasisi çıkıp “Onlar terörist, bizim iç işlerimize niye karışıyorsunuz?” derse ne halt yiyeceksiniz Babuş?





Ya da Myanmar devleti hepsine Budist kimliği verip, sonra da Cumhurbaşkanları ekranlara çıkıp utanmadan, “Katledilen Müslüman yok, ölenlerin hepsinin kimliğine bakıp Budistler” dese yüzüne tükürmez misiniz?





Ha Babuş!





Ispartalı Sevgi Hemşire’yi hiç duydun mu Babuşçu?





Binlerce kilometre uzakta yaşamıyordu.





Adını bile duymadın değil mi?





Çünkü yakın körlüğü var vicdanlarınızın.





Peki şu üç bebeyi bir yerden hatırlıyor musun?





Ne yapıyorlar biliyor musun?





Annelerinin mezarında dua ediyorlar.





Çünkü anneleri işinden atıldı, sizi kesmedi hapse attınız. Yine yetmedi işkence yaptınız. Psikolojisi bozuldu ve intihar etti.





Sevgi Hemşire’nin en küçük bebesi henüz 6 aylıktı.





Hayatında karıncayı incitmemişti, insanlara yardım etmekten başka da bir suçu yoktu.





Geride üç mazlum çocuk bıraktı. Vicdanının binde biri cız etti mi Babuşçu Efendi?





Ayet paylaşarak cennete gireceğini zanneden zalimin koltuk değneklerinden sadece biri olarak cevap ver!





Evet Arakan’da katliam var.





Müslümanlar katlediliyor.





Müslüman oldukları için değil bu katliam.





Zalim bir devlet orada iktidarı ele geçirdiği için katlediyor insanları.





Zalim her yerde aynıdır çünkü. Budist de olabilir sizin gibi İslamcı kimliği de olabilir zalimlerin.





Dolayısıyla başlığı değiştirin sosyal medyada.





Arakan’da katliam değil, Arakan’da dikta ver zulüm var, zorbalık var!





Zalime çıtınız çıkamaz biliyoruz, çünkü burada zalimin yanında onun ateşine odun taşıyorsunuz.





Adını bile duymadığımız, çünkü bütün ipleri Saray’a ve muhaberata kaptırmış Gül soy isimli Adalet Bakanı da buyurmuş ki; “Arakanlı kardeşlerimizin yanında olmak üzerimize borçtur!”





Allah müstahakkınızı versin.





Bir kere siz Arakan’ın yanında olamazsınız.





Çünkü siz Myanmar devletiyle işbirlikçisiniz.





Hatırlıyor musunuz Furkan öğretmeni?





Hani Arakanlı Müslüman çocukları eğitmek için oralarda okul açan hizmet gönüllüsünü.





O okulu kapattırmak, Furkan hocayı alıp içeri atmak için harcadığınız paranın haddi hesabı yok. İş tutmadığınız Myanmarlı yetkili kaldı mı söylesene?





Siz Müslüman öğretmeni hapse atsın diye Myanmar diktatörüne para akıtan zalimlersiniz.





Siz Müslüman okulunu kapattırmak için rüşvet dağıtan alçaklarsınız.





Tarih böyle yazacak çünkü…





Şimdi kalkmış utanmadan Arakanlı Müslümanları savunduğunuzu ileri sürüyorsunuz.





Ama kılınızı kıpırdatmayacağınızı herkes biliyor.





Çünkü Arakanlı Müslüman sizin kasanız değil.





Reis’inize para akıtmıyor hortum hortum.





Katar değil ki bir günde asker yollayasınız.





Sahi siz Ergenekonla işbirliği yapıp orduda ne kadar namazlı niyazlı, demokrat insan varsa hapse atmamış mıydınız Bakan Gül?





AKP’lilerin mazlum Müslüman çığlıkları mide bulandırıcı. Cemile de mide bulandırıyor Halime de...

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Ordu mensupları ve Budist rahipler (Arakan'da) sistematik şekilde katliamlara imza atıyor. Bu yapılanlar açıkça katliamdır ve insanlığa karşı suçtur." değerlendirmesinde bulunmuş. Utanmamış sıkılmamış...





Arakan’da Müslümanlar katlediliyormuş?





Evet, Arakan’da zalimler var, katliamı zalimler yapıyor, hüdây-ı nâbit gibi gökten inmiyor zulüm. Sizin gibi zalimler var.





Bakın neden sizin gibi diyorum.





Ne yapıyor Arakanlılara Myanmar diktası, onu bir okuyalım.





Arakanlı Müslümanların çocuk yapmasına izin vermiyorlar.





Müslümanlar resmi dairelerde iş bulamıyorlar.





Özel sektörde iş yeri açamıyorlar.





Sadece köle gibi madenlerde çalışmalarına izin veriliyor.





Bir de hapishane kamplarında.





Kadınlar bebekleriyle hapse atılıyorlar Arakan’da.





Müslümanların okulları kapatılıp mallarına el konuluyor ve Budist cemaatlere veriliyor bu mallar.





Vatandaşlıktan çıkarılıyorlar.





Myanmar Devleti Arakanlılara yer açılsın diye hapisteki hırsız ve tecavüzcülere habire af çıkarıyor.





Kitapları yakılıyor.





Hepsine terörist deniyor, devletin bekası için onların yok edilmesinden bahsediyor liderleri.





İşkence hapishanelerde rutin..





İntihar vakalarının haddi hesabı yok.





Müslümanlar gündüz gözüyle sokakta kaçırılıyorlar, sonra boş bir arazide ölü bulunuyorlar.





Nasıl? Bu yaşananlar sana tanıdık geliyor mu Aziz Efendi?





Mesela Okkan isimli köydeki tüm Müslümanlar nasıl katledildi biliyor musun Aziz Efendi?





Bir Müslüman kadın yolda yürürken Budist bir rahibe çarptı yanlışlıkla. Rahibin elindeki testi düşüp kırıldı. Bunun bir terör eylemi olduğu ileri sürülüp tüm köy katledildi.





Nasıl, sana Bylock kadar inandırıcı gelmiyor mu Aziz Efendi?





Arakan’da katliam varmış.





Var, hem de en haysiyetsiz, en gaddar ve en aşağılık olanından.





Çünkü Arakan’da dünyanın gelmiş geçmiş en şerefsiz, zalim iktidarı var.





Arakan’da zulüm var Babuş zulüm!...





Ve biz çok iyi tanıyoruz artık bu zalimleri…





Tanıyoruz Aziz Efendi tanıyoruz…





Seni tanıdığımız gibi…





Seyfi Mert