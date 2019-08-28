Medet! 'Gel Ey Muhammed!'

Merhum Arif Nihat Asya, “Gel Ey Muhammed” şiirinde bugünleri hatırlatırcasına bazı ifadeleri kullanıyor:







“Seccadeler kumlardı…

Devirlerden, diyarlardan

Gelip göklerde buluşan

Ezanların vardı!.





“Mescid mümin minber mümin…

Taşardı kubbelerden Tekbir,

Dolardı kubbelere ‘âmin’!





“Besmele, ekmeğimizin bereketiydi;

İki dünyada aziz ümmet

Muhammed ümmetiydi.





(…)

“Ey yetimler yetimi,

Ey garipler garibi,

Düşkünlerin kanadıydın,

Yoksulların sahibi…

Nerde kaldın ey Resûl,

Nerde kaldın ey Nebi?





Günler, ne günlerdi, ya Muhammed:

Çağlar ne çağlardı:

Daha dünyaya gelmeden

Müminlerin vardı.

Ve bir gün ki, gaflet

Çöller kadardı

Halîme’nin kucağında

Abdullah’ın yetimi,

Âmine’nin emaneti ağlardı!

Hatice’nin goncası,

Âişe’nin gülüydün.

Ümmetin gözbebeği

Göklerin Resulüydün,

Elçi geldin, elçiler gönderdin

Ruhunu Allah’a

Elini ümmetine verdin.





Beşiğin, yurdun, yuvan

Mekke’de bunalırsan

Medine’ye göçerdin.

Biz bu dünyadan nereye

Göçelim, ya Muhammed?





Yeryüzünde riya, inkâr, hıyanet

Altın devrini yaşıyor…

Diller, sayfalar, satırlar

Ebu Leheb öldü diyorlar:

Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed,

Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!

Neler duydu şu dünyada

Mevlid’ine hayran kulaklarımız:

Ne adlar ezberledi, ey Nebi,

Adına alışkın dudaklarımız!

Artık yolunu bilmiyor;

Artık yolunu unuttu

Ayaklarımız!

Ka’benin siyahları

Yakışmamıştır, ya Muhammed,

Bugünkü kadar!

Haset, gururla savaşta;

Gurur, Kafdağında derebeyi…

Onu da yaralarlar kanadından,

Gelse bir şefkat meleği…





İyiliğin türbesine

Türbedar oldu iyi!

Vicdan sakat

Çıkmadan yarına.

İyilikler getir, güzellikler getir.





Âdem oğullarına!

“Şu gördüğün duvarlar ki,

Kimi Tâif’tir, kimi Hayber’dir…

Fethetmedik, ya Muhammed,

Senelerdir!





“Ne doğruluk ne doğru:

Ne iyilik, ne iyi…

Bahçende en güzel dal,

Unuttu yemiş vermeyi…

Günahın kursağında

Haramların peteği!





“Bayram yaptı yabanlar;

Semâve’yi boşaltıp

Sâve’yi dolduranlar…

Atını hendeklerden –bir atlayışta-

Aşırdı aşıranlar…

Ağlaşın Yesrib,

Ağlaşın Selmanlar!





Gözleri perdeleyen toprak,

Yüzlere serptiğin topraktı…

Yere dökülmeyecekti, ey Nebi

Yabanların gözünde kalacaktı!





Konsun, yine, pervazlara

Güvercinler;

“Hû hû”lara karışsın

Âminler…

Mübarek akşamdır;

Gelin Fâtihalar, Yâsin’ler!





Ne oldu, ey bulut,

Gölgelediğin başlar?

Hatırında mı, ey yol,

Bir aziz yolcuyla

Aşarak dağlar taşlar,

Kafile kafile, kervan kervan

Şimale giden yoldaşlar?





Uçsuz bucaksız çöllerde,

Yine, izler gelenlerin,

Yollar gideceklerindir.





Şu tekbir getiren mağara,

Örümceklerin değil;

Peygamberlerindir, meleklerindir…

Örümcek ne havada

Ne suda, ne yerdeydi…

Hakkı göremeyen

Gözlerdeydi!





(…)





Vicdanlar, sakat çıkmadan,

Ya Muhammed, yarına;

İyiliklerle gel, güzelliklerle gel

Adem oğullarına!





“Yüreklerden taşsın

Yine, imanlar!

Itrî bestelesin Tekbirini;

Evliya, okusun Kur’anlar!





“Ve Kur’an’ı göz nuruyla çoğaltsın

Kayışzâde Osmanlar!

Naatini Gaalip yazsın,

Mevlidini Süleymanlar!

Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle

Geri gelsin Sinan’lar!

Çarpılsın, hakikat niyetine

Cenaze namazı kıldıranlar!





Gel ey Muhammed bahardır…

Dudaklar ardında saklı

Aminlerimiz vardır!..

Hacdan döner gibi gel;

Mirac’dan iner gibi gel;

Bekliyoruz yıllardır!

Bulutlar kanad, rüzgar kanad

Hızır kanad, Cibril kanad;

Nisan kanad, bahar kanad;





Âyetlerini ezber bilen yapraklar kanad…

Açılsın göklerin kapıları,

Açılsın perdeler, kat kat!

Çöllerde dökülsün yıldızlar;

Dizilsin yollarına

Yetimleri günahsızlar!

Çöl gecelerinden, yanık

Türküler yapan kızlar

Sancağını saçlarıyla dokusun;





Bilâl-i Habeşi sustuysa

Ezanlarını Dâvûd okusun!

Konsun, yine pervazlara

Güvercinler;

‘Hû hû’lara karışsın

Âminler…

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!”