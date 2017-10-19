Her şey yeni başlıyor...

Kıyamete ayarlı bir hizmeti 'bitirdik, yok ettik' diyenler iyi düşünsünler. İman ve Kur’an hizmetinde ömürlerini vermiş olan insanlar artık zulmün baskısı ile dünyanın her tarafına dağılmışlar. Kemal yaşına ulaşmış bu mağdurların Allah’a sığınarak ihlaslı hizmetler yapmaları için zalimler yeni imkânları bilmeyerek bunlara hazırlamış oluyorlar.





Yani Hizmet şimdi yeni başlıyor...





Hem de birikimli Hizmet fedakâr ve cefârları tarafından...





Bana bunu hatırlatan bir okuyucudan gönderilen aşağıdaki e-maildir:







“Kristof Kolomb Amerika’yı keşfe çıktığı ilk yolculuğunda 50 yaşını çoktan aşmış durumdaydı.

*Pasteur kuduz aşısını bulduğunda 60 yaşındaydı..

*Mimar Sinan, Süleymaniye camisini bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye camisini tamamladığında ise 86 olmuştu.

*Galileo, ayın günlük ve aylık çizimlerini yaparken 73 yaşındaydı.

*Charlie Chaplin, 76 yaşında film yönetmenliği yaparak hâlâ işinin başındaydı.

*Goethe, en büyük eseri Faust’u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti.

*Nobel ödüllü Alman doktor Albert Schweitzer 88 yaşına rağmen Afrika hastanelerinde durmaksızın çalışarak ameliyat yapıyordu.

*Ressam Titian 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. “Lepanto Savaşı” adlı ünlü tablosunu ölümünden bir yıl önce tamamladı.

*Dört defa İngiltere başbakanı seçilen Gladstone, son kez göreve geldiğinde yaşı 83’dü.

*Gençlik hayatın belli bir çağı ile ilgili değildir.



İnsan, kendine olan güveni derecesinde genç, şüphesi derecesinde yaşlıdır.

*Cesareti derecesinde genç, korkuları derecesinde yaşlıdır.

*Ümitleri derecesinde genç, ümitsizliği derecesinde yaşlıdır.

*Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz.

*İnsanları ihtiyarlatan, ideallerinin gömülmesidir.

*Seneler cildi buruşturabilir; fakat heyecanların teslim edilmesi ruhu buruşturur.

*İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça yaşlanırlar.

*İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyardır.

*Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.

*Yaşlanmak duygusu, bir dağa tırmanmak gibidir; çıktıkça yorgunluğunuz artar.

*Nefesiniz daralır ama görüş alanınız genişler.

*Beynimiz yeni tecrübeler keşfettiği sürece insan genç sayılır.





Yukarıda ifade edilen 21 maddelik bilgiler gösteriyor ki, yaşımız kaç olursa olsun mühim olan “fütüvvet” (gençlik) anlayışıdır… Îsâr hasletine sahip, muhabbet fedaileri, cihan sulhünün temsilcileri bu fütüvvet ruhunu en iyi yaşatan bahtiyarlardır. Onun için bu ruh ve anlayış Allah’ın izniyle asla bitirilmez ve bu nur asla söndürülemez. Bitirmek isteyenler kendileri biterken söndürmek isteyenler kendileri sönerler…