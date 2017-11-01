“Aklî Sorular KALBİ CEVAPLAR” kitabının yazarı Halil Mansur Hocamızın “100 Soruda / Hayat Pusulamız NAMAZ” isimli kitabı da “ARES KİTAP” yayınları içinde neşredilmiştir.







Eğer şimdi dinlenmekte ve kendisini yetiştirmekte olan (Eğer yanlış anlaşılmasından korkmasaydım, “dinlenmekte” nin arkasına kendisini yetiştirip birikim sahibi olmak için “demlenmekte” kelimesini ilave ederdim) E. Abdurrahman bu tanıtımı yapmış olsaydı muhtemelen Halil Mansur Hocamızdan, “İkinci Nasreddin” veya “Günümüzün Nasreddin Hocası” diye bahsedecekti… Her neyse…





Ben sadece kitaptan, Rumuzu’l-Ehâdis, 2/500-4 kaynaklı: “Yâ Âişe, şu iki elbiseyi yıka! Bilmiyor musun elbiseler tesbih eder, kirlenince tesbih etmeleri kesilir” meâlindeki, Hadis-i Şerifi burada aktardıktan sonra, kitabın tanıtımını Halil Hocamıza bırakacağım. Çünkü kendisi 23 Nisan / Mirac Kandili 2017’de yazdığı Takdim yazısında çok güzel bir tanıtım yazmış. Sizleri Takdim yazısı ile baş başa bırakıyorum:





Bu kitabın ilk kıvılcımı, içime kırk küsur yıl önce düştü. Karadeniz’in şirin bir kasabasında deniz kıyısındaki camide gençlere namaz üzerine konuşurken çok zorlandım. Onların anlayacağı şekilde, dili sade bir kitaba ihtiyaç duydum. Fakat bulamadım. Elimde olan ilmihal kitaplarını sadeleştirerek ve gençlerin anlayacağı şekle getirerek notlar almaya başladım. O günden bugüne bu küçük notlar çoğaldı, zenginleşti. Sorular da arttı ve artmaya devam ediyor.





Namazla ilgili yaptığım seminerlerde “vaaz” şeklinde anlatmaktan daha çok; soru cevap metodunun daha “didaktik”, kalıcı ve etkili olduğunu gördüm.





Bu kitabın hazırlanmasında bir iki faktör etkili oldu.





Örnek olarak; namazla ilgili her sohbetten sonra; “bunlar dijital ortamda var mı”, “yazılı olarak alabilir miyiz?” diyen kişiler oldu.





Namaza yeni başlayanlar ve öğrenci kardeşlerim, “Kısa, pratik, dili sade ve gençlere göre hazırlanmış bir kitaba ihtiyaç var.” dediler. Onların bu istekleri, içimdeki 40 yıllık kıvılcımı ateşlemeye yetti.





Uzun eğitimcilik hayatımda yaşadığım, gördüğüm olayları dikkate alarak bu konudaki tecrübelerimi geniş kitlelerle paylaşmak istedim.





İlmihal kitaplarını kuru kuruya tekrardan ziyade, amellerdeki hikmeti ön plana çıkarmaya ve “tebliğci” olmaktan daha çok, “telkinci” olmaya çalıştım.





Herkes baktığı yerden görür. Hayatını eğitime adamış, ömrünün büyük bir kısmını gençler arasında geçirmiş bir kardeşiniz olarak gençliğin bu konudaki ihtiyaçlarıyla ilgili gözlemlerimin faydalı olacağına inandım.





“Ateşte yanan bir kişiyi kurtarma telaşında” olan bir insanın heyecanıyla koştuğum o yıllarda çok acı olaylara şahit oldum.





Gençlerin neden camiden uzak durduklarını gördüm. Yanlış metotlardan dolayı namaz kılmayan ve camiye mesafeli duran kişilerle tanışıp, samimi oldum. Dertlerini dinledim. Bu konulardaki tespit ve tecrübelerimi satırlara döktüm.





Bu kitabın diğer kitaplardan en önemli farkı; tüm kitaplar, önce yazılır, sonra okunur. Fakat bu kitap, önce okundu. Hem de 1977 yılından beri; öğrenci, öğretmen, esnaf, hanımlar, değişik meslek grupları ve cami cemaatine okundu. Bu kitabın ilk muhatapları büyüyüp anne baba oldular. Şimdi ise, onlardan gelen istekle sizlere arz edildi.





Bu kitapçığın bir diğer önemli özelliği de, konuları hikmet boyutuyla ele almaya çalışmasıdır. İbadetlerin hikmetlerine de kısaca temas edilmiştir.





Muhataplarım her zaman “arayanlar” oldu. Hakikati arayanlar… Hakikatin peşinde olanlar…





Arayanlar bulur. Bulanlar arayanlardır. Aramıyorsa, sorup sorgulamıyorsa; aradığını bulmuştur. Doymuşsa, dolu bardak su almıyordur. Arayanları arıyorum… Bu eser, arayış içinde olanlara yardımcı olmak niyetiyle hazırlandı. Hayata dair her konuda olduğu gibi, inanç ve ibadet konusunda da arayanlar önemli.





Hacmi küçük, içeriği büyük bu eser, bildiği Allah’a ibadet eden değil, ibadet ettiği Allah’ı tanımaya çalışanlar için hazırlandı.





İşte bu “arayan ve bulanların” sayısının artması, kitabın başarısı olacaktır.





Çaba bizden, başarı Allah’tandır.



