Gül Muştusu'ndan mesaj var

Gül, Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın simgesidir. Gül denilince, hele Medine’nin Gülü denilince Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.) akla gelir. Kainat Onun (S.A.S.) nurundan yaratıldı. Bir tohum gibi varlık sahasına atılan kainat bir mekan tomurcuğu gibi açılıp genişlemeye başladı. Gül gibi; gülümseye gülümseye alımlar hep O’nun (S.A.S.) Nurundan beslene beslene varlık sahnesine çıktı.







Gül Muştusu şairi Sezaî Karakoç, bahar mevsimi ile gülü hep bir anmış… Ama en şaheser ifade: “Baharın salavatı güller”

Şiir sanatının bu şahane anıtından bazı bölümleri aktarmaya çalışalım:

“Bahar dediğin de ne

Bulutun içinde kaybolan kuş

Cihetsiz serçe sesleri

Duman ve buğu

Atardamarda bir kitap”





“Sen de varsın hesapta

Üç mevsim ölsen de

Hiç olmazsa dirilirsin baharda”





“Köpüklü dağlardır denizin ucunda biten

Sallanarak karşıma dikilen

Eski çocuk gül gibi dağılıp gitti atlarda

Atlar kan çizgileri ufuklarda…”





“Göğsünü aç gül habercisi bu doğuluya

Gözle görünmez doğulu sabah rüzgârına”





“Kabirleri yara yara

Ulaş toprağın ötesindeki

Gül lâmbasına…

Dedenin yaktığı lâmbalar ki,





Biriktirilmiş at terlerinden fitilleri

Hey bağrı at sağrısına yapışık doğan

At dediğin de ne

Baharda

Bulut içinde lâcivert bir gölge mi?”

“Eski çocuk gül gibi dağılıp gitti atlarda

Atlar kan çizgileri ufuklarda”





“Gülün açışı gibi

Bahar söylenmeğe başlar

Eriyen karlarla birlikte

Derken kır otun diliyle

Fısıldar bir dirilişi

Bir serçe mayıs sabahında

Tak tak vurur tahtaya.”





“Büyükannenin eli bulutların içinde

En verimli duanın hasadını biçmede

Eski zamanlarda söylenmiş apaçık

Ama gelecek zamanlarda sırra dönüşen

Yüce erenlerin sözlerinden

Sözlerin gençleşen hayallerinden

Kabarmış yeşil damarlı elleriyle

Alın yazısıyla döğmeli gül devşirmede

Araştırıyor gözleriyle kuşlukta biriken

Muştulu kader seslerini

Bir şey olacak biliyorum ileride

……………………………..”





“Ama şimdi bütün bunlar ilerde

Bahar gelmiş gülü zorlamada

Bulutun içinde gülün özü döğülmede

Sonra bir yağmurla

Ufak bir esintiyle

Dökülecek bahçelerin üstüne…”





“Kerpiçte bir değişme var

Ölü tozunda bir doğrulma

Tüyleniyor mezartaşları

Sızıyor saçaklardan kiremit kanı

Oluklardan akıyor

Dökülmüş çiçek tozlarıyla bulanmış su

Arılar! Arılar! İçeceğiniz su bu su

Kerpiç damlarımızın oluklarından akan

Baharla karışık su

Eleğim sağma damlaları”.





“Kerpiç kattığım gülle duamla

Kır ortasına saldığım mezarlarımla

Tabutla değiştireceğim tabiatı

Cam keser gibi elmasla,

Keseceğim baharın ipliğini

Güneşten gelen iplikleri

Bahar ki hiyeroğlifler yeşil yapraklarda.”





“Yaratılışa dönmüşümdür baharla

İlk yaratılışa

Gül saçarım düşmanıma bile

Bir ilgi var ölenle bulut

Doğanla güneş arasında

Taş bile çiçeklenir baharda.”





“Kuzuların doğması nasıl beklenirse o ülkede

Güllerin açması da öyle beklenir gün doğmadan önce

Bahar yağmurları böyle güllere gebe

İner gökyüzünden bahçelere

Nişanlarda gül şerbeti içilir

Hastalara gül şurubundan ilaç

Gül bir yeni yıl gibi





Yetişir evlere muştu gibi

Hızır fısıltısı say onu

Buharın salavatı güller

Yer yüzüne gelerek sabahları

Yataklara dökülerek

Aşk ezanını okurlar gençlere”





“Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde

Yaşlısıyla genciyle

Gül taşırlar dünyanın bütün ülkelerine

Bir tek denizle avunurum o ülkesiz

Deniz ki, gelip çarpınca karaya

Sanki bembeyaz güller açar dudaklarında

Güneş ki, doğuda ay ki, gökyüzünde

Bir işarettir bana

Unutmamak için o ülkeyi

Develer çölde neyse geceleri

Ben de öyle saklarım anılarımda o ülkeyi

Bir kere daha doğsam orda doğarım elbet

Batsam orda batmak isterim

Bir güneş gibi.”





Mesajlarla dolu bu Gül Muştusu’nu dikkatle okuyup nasibimize düşenleri iyi idrak etmemiz gerekir…

Safvet Senih

