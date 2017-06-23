Büyük mağdurdan gadre ve zulme uğrayanlara

Söz kesen bir cihan devletini; yolsuzluklarla, soysuzluklarla Devletler muvazenesinde şamar oğlanlarına dönen piyon bir ülke haline getirdiler.



Nasıl ağaç kurumamışsa baharı duyar. İnsanın vicdanı varsa bugünkü acıları derinlemesine duyar. Nefsinin güdümünde olanlar da zil takar oynar.

Kiminin derdi dünyadır, hep dünya der durur. Kimin derdi ukbadır, ukba der durur. Kiminin derdi de likâdır (Allah’a kavuşma, vuslata ermedir), aşk ve iştiyakıyla yanar durur.





Firavunların mürşidi şeytandır. Geçmişteki ve çağımızın bütün Firavunların kullandığı ağız ve metot hep aynıdır. Hepsi laf cambazıdır...

Her şeyinizi Allah'a bağlamazsanız, Peygamber düsturlarıyla hareket etmezseniz, düz yolda giderken bile orada düşer kalırsınız...

Hizmet Hareketi’nin müspet hareket olması, hiçbir olumsuzluğa taviz vermemesi,bunların hepsi Allah'tan, ALLAH'IN istihdam ve sevk buyurmasındandır. .





Bu kadar zulüm ve soykırıma rağmen; Hizmet Hareketi’nin şiddetin hiçbirine taviz vermemesi onun ne kadar masum ve haklı olduğunu gösteriyor.

İstanbul'un fethi gibi bir çağ açıp kapayan bir projenin en önemli bir elemanı dahi olsan, kendini sıradan bir adam gibi görebilmelisin...





Herşeyi bilme her şeye burnunu sokma, olan, bir başarı karşısında ben de orda vardım deme, bunların hepsi enaniyetlilerin Şeytanî hırıltısıdır.



Sen, cansiperhane mücadele edeceksin, bin adam kadar koşturacaksın ama bir adam kadar dahi sana pay verildiğinde de Estağfurullah diyeceksin.







Bir bakıyorsun, en safi insanlar bile bir şeyler ortaya koyunca, olup bitenden hemen nefsine pay çıkarma derdine düşüyor ve orda kaybediyor.

İnşallah ve maşallahı kullanarak, kendi bencilliklerini ifade etmeye kalkmak, münafıkca bir kullanma olur. Sen kendine pay çıkarmamalısın...

Kur’an-ı Kerim'de Allah: Anaya babaya "of" bile demeyi men ediyor. Bugünkü nesillerin onlara karşı gelip hiçe sayması, hakareti haydi haydi haram olur.

Kur’an-ı Kerim'de Allah; "Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir kavmi cezalandırmayız." buyuruyor. İslam aleminin görüntüsü peygamberî bir görüntü mü?





Yakın bir gelecekteki gerçek şafak Rabbimizin ekstradan bir lütfu olur İnşâAllah. O'nun (c.c.) muradı bizim muradımız olduktan sonra ne gam.

Şimdi şafak öncesi yalancı bir gece içindesiniz. Yakın bir gelecekte gerçek şafak atacak bir de bakacaksınız her yer ap-ak ve gayet berrak!..

Saddam, Kaddafi ve bütün Tiranların hiç biri iflah olmadı. Zalimlikleriyle birer lanetli olarak tarihin çöplüğüne atıldılar. Benzerleri de atılacak. Hiç şüpheniz olmasın.





Dayandığımız, tutunduğumuz O (c.c. ) ise... Varlığımızın dayanağı O (c.c.) olduktan sonra kim ne derse desin, O (c.c.) bizimle ise ne gam...

Akibetinden endişe etmeyen hain ve hainler, fâsık ve fâsıklar, münafık ve münafıklar, yapa geldikleri zulümlerin altından kalkamayacaklar...

Bugün sağlam duranlar, yarın bu duruşlarından dolayı Elhamdülillah diyecekler. Zalimler kendilerini ebedi görüyorlar ama nafile savrulup gidecekler...





Hazan yaprakları gibi savrulacaklar, buna böyle inanın… Toprağın bağrında çürüyüp gidecekler. Sizler de yepyeni bir baharla geleceksiniz...

Fuhşiyatı büyütme nasıl safi zihinleri meşgul eder, musibetleri de kafada büyütme zihni karartır. Musibeti savma adına projeler geliştirilemez, bu durumda..





Ümitsizlik yok. Yeis bataktır insanı boğar. ALLAH'IN lütuflarını bilmeyen ümitsizliğe düşer. Allah bilinmedik bir şekilde Zalimin sesini keser.

Zulm ile âbâd olanın ahiri hep berbat olmuştur. Yeter ki mazlumun ahı Arşa dayansın. Allah zalimin hakkından gelir. Ne zaman, onu Allah bilir.

Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Küsuf kendini aydınlığa terk etmeye mecburdur. Eğer zulüm zirveleşmişse, zalimin yıkılışı yakındır...