Bütün davamız Gül-i Muhammedi

Yunus Emremiz gibi güzel ve hikmetli şiirler söyleyen Ümmî Sinan Hazretleri 'Gül üzerine teşbihli, temsilli' güzel söz cevherleri sergilemiş. Onlardan bir parçasını sizlere arz edelim:







Seyrimde bir şehre vardım

Gördüm sarayı güldür gül

Sultanının tâcı tahtı

Bağı duvarı güldür gül

Gül alırlar gül satarlar

Gülden terazi tutarlar

Gülü gül ile tartarlar

Çarşı pazar güldür gül

Toprağı güldür, taşı gül

Kurusu güldür, yaşı gül

Has bahçenin içinde

Servi çınarı güldür gül

Gülden değirmeni döner

Onun ile gül öğünür

Akar suyu döner çarkı

Bendi pınarı güldür gül

Al gül ile kırmızı gül

Çift yetişmiş bin bahçede

Bakışırlar hâre karşı

Hârı ezharı güldür gül

Ümmi Sinan gel vasfeyle

Gül ile bülbül derdini

Yine bu garip bülbülün

Ah u figanı güldür gül”





Malumdur ki, bizde “Gül”, Muhammed Aleyhisselamın remzidir. Onun ve O’nun davasını anlatmak için hep “Gül” kelimesi kullanılır… Geçmişteki söz Sultanlarımız da şimdi usta şairlerimiz de bu güzel geleneği devam ettirmişlerdir. İşte Üstad Sezai Karakoç’un yazdığı “Gül Muştusu” ndaki gül gibi güzel ifadeler:





“Son insan ölmeden önce

Bir ülkü inecek bahçelere

Beton ölümler arasına sıkışmış

Ay verimi küçük parklara

Gül tarhları gelecek

Küçük parklara büyük kentlere yeniden

Doğduğum kasabadan

Size bir mutluluk haberi gibi

Gül gelecek

Kıyamet demek gülün geri gelişi demek





GÜL PEYGAMBER MUŞTUSU PEYGAMBER SESİ…

Doğunun açılan alınyazısı

Yırtılan kalbimin çile çiçeği





“Sen engel olamazsın kış atlısı

Bahar gelince gülün açılışına

Karanlık kılıçların kırılır bir aydınlıkta

Dua gibi loş bir sabah aydınlığında





Bu gelen diriliştir kuşta ses

Menekşede koku gür çayırlarda yeşillik

Ölümden sonra gelen yeşillik

Varlık üstüne meleklerden saçılan dökülen





Gül yaprağından kubbe

Gül fidanından çatı

Gül kokusundan anne

Gül şurubundan aşk sanatı





Ölülerin üstüne dikilen güller

Onları diriltmeye yeter

Yeter ki, insanın canını yeşertecek

Yaradılış baharının soluğu üfürülsün yüceden





“İşte uyandık kınama bizi güneş adamı

Uyandık Ashab-ı kehf gibi

Güllerin açılma vakti

Ağacağız kente şimdi





Gül uygarlığı

Gül şarabının uygarlığı

Gül kokusundan mest olup

Ölüyken dirilenler gibi

Ağacağız kendi şimdi…”





Bu güzel ifadelerden sonra biz de şöyle diyelim:

Evet çoktan indi

Yemlihalar şehirlere

Anlatıyorlar insanlığa

Dert ve davalarını şimdi…





Safvet Senih

