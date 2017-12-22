Büyük mazlum, çilekeşlere diyor ki:







En önemli maddesi, olmazsa olmazı bizim Allah'la irtibatımız ve bu kopukluğun giderilmesi.





Namazımıza, yakarışımıza bakıyor, ellerimizi kaldırmamız, namazdaki duruşumuza bakıyor, sonra namaz kılan yok diyor. Allah'la irtibat adına aşk şevk istiyor. Allah'la irtibatımızın günbegün artmasını istiyor.





Allah'la irtibatımızın kıvamı:

Bütün sistemleriniz, görünenleri görünmeyenleri, teamülleriniz, personeliniz, mali durumunuz, mekanizmanız, hizmet muvaffakiyetiniz... bütün hepsi %10'dur, %90 ise Allah'la irtibatınız teşkil eder.

*Bir araya gelince zamanınızı da boşa geçirmeyin, değerlendirin, görüşülen her madde verimli olsun. İçinde bulunduğumuz bu durumdan, badireden nasıl çıkarız hep bunu ciddi konuşun. Yine de bu %10'dur, %90 Allah'la irtibattır.

*Bir gündem iş, üç gündem de sohbet-i canan. Beslenme, Allah'la irtibat, kurbiyet... (keyfiyet) üzerinde durulmalı. Neyi nasıl yapmalı bu esasa göre tashih etmelisiniz.

*Bizde görülmesi gerekli vasıflar: Okuma, ferdi ve birlikte, istikrarlı, devamlı, nitelikli okuma. Okumanın, müzakere etmenin ahlak haline getirilmesi. Şefkat kahramanlarının yolu dua, gelecek neslin yolu Yolun Kaderi...

*Hizmetin kayyumiyeti, devamlılığı ancak uhuvvetle mümkün.. Süreç toparlanmaya başlayınca yeniden inşanızı iki esas üzerine yapmanız yeter: 1. Uhuvvet 2. İhlas.

*Acımın ve ızdırabımın derinliğini nefsini %10 düşünen anlayamaz. %20, %30, %40 demiyorum. O, dava adamı da olamaz. Dava adamı olmayanların yaptığına da DAVA denemez. İşkoliklik, memurluk denir.

*Okuma, müzakere etme ahlak haline getirilmeli. Kendi enaniyetimizden tecerrüt edebilmemiz temel ahlakımız olmalı.

*Kardan adamın saltanatı güneşi görünceye kadardır.

*10 kişi alnını secdeye koysa, ızdırap içinde ağlasa, 3 kişi toplantıda bayılsa bu sıkıntıların biteceği kanaatindeyim. Bu olmadan bunun çözüleceğine inanmıyorum. Bizim hallerimizi görüyor, bu dertsizlik bana batıyor.

*Evrad-u ezkarsız kimse olmamalı... Günlük 3-4 saat asgari.. Dua paylaşma..

*Arkadaşların kıvam ve konumuna göre bu dua konusu sürekli ve temadi etmeli.

*Yakar, yalvar, dua, ibadet-i taat, cemaatin keyfiyeti, bunlar diri tutacak dinamiklerdir.

*İki şeye ihtiyaç var: 1. Durmadan, yorulmadan, usanmadan tenbih 2. Halle temsil..

*Kalbi inkişaf, kalbi manada dirilme.. Duru olmadığınız sürece kalp, fikir, zihin duruluğuna erişemezsiniz, inkişaf yakalayamazsınız. Çocuk kadar saf olmadıkça safvete erişemezsiniz. Üstadın ifadesiyle müminin kalbinde şefkat esas, adavet mecazidir. Safvet, tasaffi etmekle mümkündür. Tasaffi kalbin, dilin, halin saflaşmasına bağlıdır.

*Hizmet aidiyeti enaniyeti başımızın belası olacak. Çaresi Tevhidname..





*Yeni nesli tam tevhidle yetiştirme temel felsefemiz olmalı.

*Siz kendinizi 10 adım geri çekerseniz hizmet 10 adım ileri gider.. (enaniyet, ego, aidiyet)

*İnsanların kusurlarını görmeyin, birbirinize tahammül edin..

*Nebilerin en önemli ahlakı, etrafındakileri tardetmeme ahlakıdır.. Analar esastan alır esastan kazanır, avukatlar usulden alır usulden kazanır. Ana gibi tam almalı.





*Vahdet-i ruhiye ve uyun-u sahire konusu önemli ve öncelikli.





*Bu dönemde bazılarını içine alarak şeytani fitne ateşlerini körüklemekte.



