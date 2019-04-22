“Yeni Henry” ve Milli Damat!

Yerel seçimlerin artçı sarsıntıları yeni bir depremi tetiklemedi ama, bazılarında kalıcı izler bıraktı; unutkanlık. Buna modern tıp tabiriyle, Alzheimer da deniyor. Eskilerin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan zihni yorgunluğa verdikleri ateh ve bunama şimdi biraz ağır bulunup hakaret kabul ediliyor.







Beklenmedik siyasi yenilgilerden sonra, kısa süreli de olsa, akli melekeleri dumura uğrayan devletlilerin dengesizliklerini telafi maksatlı sarf ettikleri ; “Yanlış anlaşıldı. Maksadından çıkarıldı. Sözlerim çarpıtıldı...Miting konuşmalarının yeri ayrı...” sözleri de bu tür muvakkat bunama kategorisine sokulabilir. Alzheimer'in kısa süreli ve geçici nöbetleri olduğunu duymadık ama, erken bunama yaygın bir kullanıma sahip.





Milli Damat'ın, Saray'ın kırıp döktüklerini toplamak için sarf ettiği gayreti görünce, içimiz acımadı desek yalan olur. Aileye sonradan dahil olup, First Family'nin derdini sırtlanmak böyle bir şey olsa gerek. Saray, mayınları patlatmak için, şimdiye kadar tek kullanımlık ucuz malzeme tercih ediyordu. İç ve Dış İşleri Başkanları, hükümet sözcüleri gibi, olsa da olur olmasa da takımı, Saray'ın karizmasını çizdiren gelişmeler için hazır kıta olarak her zaman emre amade durumdalar. Bu kez Amerika'ya seferber düzenleme ihalesi, Damat'a kaldı.





ABD Başkanı Trump'ın, karşısına oturtulan Damat Efendi'nin hali içler acısıydı. Ya hu korkacak bir şey yok. Trump divaneliklerini kendi halkına yapıyor. Devlet protokolünde kusur etmemeye azami dikkat gösteriyorlar, merak etmeyin. Hani o Yerli Kayınpederin alışık olduğu esip gürlemeler, ABD Devleti için puan getiren şeyler değil.





Zavallı Damat, “Kayınpederin, Yerel Seçim Mitinglerinde, uluorta söylediği şeylerin onda birini, Trump bize söylerse ne yaparım!” diye, sandalyeye çakılmış kalmış. Neyse ki, hemen sağında, Trump'ın Damadı Jared oturuyordu. Bizimkisi az da olsa ondan manevi destek bulmuştur. Gerçi, şu an ABD'nin Ortadoğu Projeleri'ni Jared yürütüyor ama, şimdi onu düşünecek zaman değil. Hele, ABD Elçiliği'nin Kudüs'e taşınması projesinin damat Jared'e ait olduğunu söylemeye hiç gerek yok. Aradan şu kadar zaman geçti, Trump'ın hala, harita üzerinde Kudüs'ü bulabileceği konusunda herkes şüpheli.





Beyaz Saray'da İki Damat yan yana oturunca, Saray'ın maaşlı yazarları, “Geleceğin Başkan Adayları!” gibi resim okumaları yapmışlar. Sade suya tirit tahminleri kimse ciddiye almadığı için, boş sıkılan gelecek kehanetlerin bini bir para. Saray'ın bahçesinden çıkmayanlar için en geniş ufuk, işte o içine sıkıştıkları Saray iç duvarları. ABD'de, kimse Trump'ın Damadı Jared Kushner'a “Geleceğin ABD Başkanı!” gözüyle bakmıyor. Bir kaç hafta öncesine kadar, Kushner'in, ABD Bürokrasi'sinde çalışmasına onay veren Mahkeme Temiz Kağıdı hakkındaki şaibeler konuşuluyordu. Başkan Trump, damadı için gereken ağırlığı koymuş ama, meraklı gazeteciler, nepotizm'den (Akraba, eş-dost kayırmacılığı) dolayı başı dertte olan Başkan'ın sırtından inmiyorlar.





Kötü bir çalışma ahlakı olan Başkan Trump, Amerikan Siyaseti'ni bilen tecrübeli siyasetçi ve bürokratlarla çalışamıyor. 2016'dan bu yana, bütün yol arkadaşlarını Beyaz Saray'dan uzaklaştırdı. Damat Jared, işin başından beri, sürekli esip yağan, asabi, başına buyruk ve geçimsiz Kayınpederi'nin kahrını çekiyor. Ortadoğu'nun yeni “Henry'si” olarak bakılan Jared'in hocasını tahmin edin? Amerikan Siyaseti'nin yaşayan en büyük mimarı, Henry Kissinger! Watergate Skandalı ile akıllara kazınan, ABD Başkanı Nixon'un yardımcısı Kissinger, 96 yaşında ve Başkan Trump bu yaşlı çınar'ın tavsiyelerini Jared üzerinden alıyor.





Son altmış senedir, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) üzerinde yazıp-çizen ve bu komplo senaryoları ile kafayı yiyen bizim medya camiası, bir arpa boyu yol alamadı ve şu an itibariyle, parçası olduğumuz Ortadoğu ile alakalı bütün bilgileri, lise ders kitaplarından edindikleri ile sınırlı. Size şaka gibi gelebilir ama, bu kıt akıllı yazarların bir çoğuna göre oralarda hala Osmanlı'nın itibarı devam ediyor. Türk Asıllı bir 'Halife'nin bölgedeki kontrolü sağlaması iki haftayı geçmez diye düşünenlerin sayısı da az değil. Trump ile resim veren Milli Damad'ın, hemen yanında oturan Jared'in şansı yaver giderse, Henry Kissinger'in kanatları altında Ortadoğu macerası uzun süreceğe benziyor. ABD Başkanı olmasa bile...Kissinger hiç başkan olmadı. ABD'de doğmadığı için böyle bir şansı hiç olmayacaktı ama, kaç ABD Başkanı gömdüğünü kendisi de hatırlamıyor.





Yerel Seçim kampanyalarında İsrail ve Amerika merkezli dış güçler üzerinden düşmanlıklarla mitingleri coşturan Cumhurbaşkanı'nın, akli melekelerine kavuşması neredeyse üç haftayı buldu. Girişte bahsettiğimiz, muhtemel zihni arıza semptomlarının iyileşmesi için üç hafta yeterli bir süre. İyileşme belirtilerinden birisi de, Milli Damadı, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Mazbatası için, üşenmeden Amerika'ya göndermesi. Zavallı Damat, daha dönüş uçağına binmeden, neredeyse üç haftadır haciz konan mazbata yeni sahibine ulaştı. Ne alakası var mı diyorsunuz? Aksini ispat ederek, bu satırların sahibini yanıltma şansı hala elinizde!





Milli Damad'ın üzülmesine gerek yok. Başkan Trump da bir çok kirli işini Jared'e yaptırıyor. Beyaz Saray kadrosundaki bir çok meşhur ismin işine son verme duyurusunu, Damad Jared Kushner yapmış. Beyaz Irkçı Steve Bannon, eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort ve New Jersey Valisi Chris Christie'nin fişini çeken de o.





Damatlar'ı hafife almayalım. Bakın göze girecek işler yapıyorlar! Başkan olma şanslarına gelince, şimdilik işi o kadar abartmaya gerek yok!





Kadir Gürcan

