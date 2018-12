Kahramanlık sizin olsun!

“Seçimlere kadar, Hazret'in tesir sahasından uzak durun!” demiştik, daha yazı, editörün e-mail kutusuna düşmeden, iki sanatçı Saray radarına yakalandı. İktidar, kin ve nefret ateşine har vermek için malzeme ayrımı yapmıyor. Eline ne geldiyse, yakmaya kararlı. Yaşları yetmişi aşmış iki sanatçıyı infaz etmek için kulaklarını dikmiş bekleyen, besleme ekip zaten hazır kıta. Her hafta Saray Penceresinden dış avluya mutlaka bir şeyler atılıyor. Seçim yaklaştıkça, öğün periyodu sıklaştı.







Saray'ın yaptığı açıklama daha bir garip; “Keşke kahraman olarak kalsalardı...” Güya bir de kahramanlık dağıtacaklar. İnsani kalitelerin, maaş bordroları gibi, devlet tekeli ya da Saray ulufelerine ipotek edileceğine inanmışlar. Bundan böyle, Saray ve iktidar ile bir şekilde onurlandırılan herkes, böyle bir aidiyete boyun eğdikleri, rıza gösterdikleri hatta hoşnut oldukları için bu ayıp tasmasını ömür boyu boyunlarında taşıyacaklar.





Hayat boyu bir utanç vesikası ile dolaşmaktansa, şimdilik cadı avına maruz kalmak daha onur verici. Artık “Yiğit deyip candan, cömert deyip, mal'dan!” olma yemlerine gelmekten usandık. Millet malından döktürdüğünüz ucuz kahramanlık nişanları ve devlet ünvanları sizin olsun.





Bir de hadiseyi Yeniçeri azgınlığına düşürenler var. Şu an tüketilen, dini, milli, hamasi bütün malzemenin yaklaşmakta olan erken seçimler için yatırım olduğunu anlamaktan aciz tipleri kastediyorum. İhtimal ki, mevcut sistemin eğitim arızaları bunlar. Ya hepsi ilk okul terk, ya da orta ikiden sonraki derslere kafası basmayanlar. Ortak özellikleri, herkesten çok vatansever 'Osmanlılar (!)' olmaları.





Osmanlı Mirasından geriye, bir sürü başıbozuk, çapulcu, savaş artığı, işsiz-güçsüz maganda takımı kaldı. Hangi 'Ocak'ın mensubu olursanız olun, ister Osmanlı, ister Yeniçeri, isterse, Patrona Halil etrafında toplanan Tellaklar Loncası, savaş hali nedir, demokratik hayatın esasları nerede başlar bunları ayırt edecek kadar okuma yazmanızın olması lazım. İlle de kahraman olmak istiyorsanız, Türkiye'nin Güney Doğu Sınırlarında son kırk yıldır devam eden bir savaş var. Arşın orada. Gidin orada boy ölçüsü verin. Alın, şimdi de ikinci bir cephe daha açıldı. Gerçekten Osmanlı Ocağı iseniz, kendinizi bir de cephede deneyin! Eli kalem tutan, okuyup-yazmaktan başka işi olmayan, yazar-çizer, sanatçı ve spikerlere dayılanmak, racon kesmek oluyor mu? Ne yani sizden akıllı herkese savaş mı ilan ediyorsunuz? Bunun için size ihtiyaç yok. İktidar ve Saray zaten bu işi kimseye bırakmıyorlar.





Sayın Başkan'ın şahsi mesele haline dönüştürdüğü, iktidar ve sistem arızalarına yapılan tenkidlerden alınganlığı had safhada. Kendisiyle duygu birlikteliği olanlar, veliyyü nimetlerinin hassasiyetlerini her şeyin önünde tutuyorlar. Durumdan vazife çıkaran bir grup, on beş gün önce Başkan'ı inciten spiker'in çalıştığı kuruma, siyah çelenk bırakmışlar. Bir de mesaj“Yüzde elli iki, dişlerini sıkıp bekliyor...” diyesilermiş. Ne için? Yeniçerilik ve başıbozukluk yapacak, sivil halk arasında terör estirecek yeterince ısmarlama, günlük iş çıkmıyor mu? Yeniçeri döküntüleri de “Hoşaflar yağsız!” olduğu için kazan kaldırıyorlardı.





Aslında, 'Osmanlı' ya ait hercşeyin ortak bir miras olarak korunma altına alınması her gün biraz daha önem kazanıyor. Futbol takımı ismi de dahil, millet vicdanını rencide edebilecek her türlü suistimal kanun ile engellenmeli. Hatta bu kısıtlama, uluslararası bir 'İsim hakkı' olarak tutulmalı. Almanya'da ne olduğu belirsiz ve kendilerini 'Osmanlılar' olarak tanımlayan bir şaki, mafya oluşumu, devlet tarafından terör örgütü kapsamına alınmak üzere. Örgüte üye olanlardan bazılarının mevcut iktidar ile de münasebetleri söz konusu. Koskoca Devlet-i Aliye'nin altı asırlık terikesi, ipsiz-sapsız, işsiz-güçsüz tiplerin hovardalıklarına terk edilmemeli.





Bundan sonra gelecek hükümetlere verilecek “Kahramanlık üretme ve layık olanlara verme!” insiyatifi daha dar çerçeveye düşürülebilir. Mesela, “Gazeteci Dövme Nişanı!”, “Muhalif Sindirme Belgesi!”, “Şehir Magandalığı, Hizmet Onur Şilti! ” gibi prestijli ödüllendirmeler, hükümetlerin sosyal etkinlik takvimlerine eklensin.





Hakkında yeni suçlardan soruşturma başlatılan zavallı spiker haline şükretsin, zira o biraz şanslı. Saray'ın meczupları şimdilik, siyah çelenk bırakarak ince bir mesaj ile yetinmişler. Malum, daha önce muhalif gazeteci ve yazarların adreslerine mermi postalıyor ya da hanımının yanında silah çekip vuruyorlardı.





Modern ve gelişmiş dünyanın ihtiyaçlarına göre insan yetiştirmeyi bir kenara bırakmış olan Milli Eğitim Bakanlığı, parti işlerini görecek militanlar üzerine yoğunlaşmış durumda. Şimdi liseleri üç yıla düşüreceklermiş. En kültürlüsü orta okul terk olan Ocak elemanlarının kültür seviyelerini artırmaya kararlı görünüyorlar. Adını bile yazamayanlara, “Kahramanlık...” dağıtmaktan bıktılar her halde...





Kadir Gürcan