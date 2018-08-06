Damada bir Lala Bulun!

En yakınındakileri idari hizmetlere getirmek, koltuklarından endişe eden devletlilerin ilk aklına gelen çarelerden. Hiçkimse bu hususta kendisinden emin olmasın. Tarihin köhne odalarını kurcalayıp, sanki çok farklıymış gibi ders ve ibretler çıkarmaya gerek yok. Kendisini akraba ve yakın çevresinin ötesine geçirebilmiş idareci sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Bilinen siyasi tarihin her yerinde aynı.







Toplum nazarında, özellikle yakın çevreyi koruyup, kayırma, devlet büyüklerinin savruldukları ilk şaranpol.Yabancıların Nepotism dediği, dost, yakın ve akraba çevresini koruyup kollama, devlet kademelerine yerleştirme takıntısı yirmibirinci yüzyılın da problemi.





Kendisinden daha zeki insanlarla çalışabilme kabiliyetini yitirmiş ya da hiç bir zaman böyle bir kabiliyeti olmamış iktidar sahipleri için, günün birinde herşeyini kaybetme endişesi uykuları kaçıran ve her yeni günü kabusa çeviren bir durum. İlk Cumhuriyetin Kurucu Paşaları da aynı kabusu hayat boyunca yaşamışlar. Oğlu ve damadı olmayan İlk Cumhurbaşkanı'nın uyuyacağı zaman “İsmet uyandı mı?” diye sorduğu söylenir. Sonraki yıllarda, İki Paşa birbirlerine düşüp, “Paşalar Kavgası!”na malzeme olmuşlar ama, daha büyük endişeler karşısında sırt sırta vermeden de edememişler. Bu anekdotun tarihi vesika değeri, yakın tarih uzmanlarını ilgilendiriyor. Söylenti bile olsa, Cumhuriyeti kuranların, hayat boyu, başka ülkeleri ziyaret etmemeleri bu endişelerden hiç kurtulamadıkları noktasını güçlendiriyor. Uyuyup, rüyalarında şeytan görmektense, uyanık kalmayı tercih etmişler.





Başkan ismine bir türlü alışamayan bizim devletli ile Başkan gibi davranmayı bir türlü beceremeyen Trump arasında, Nepotism eğilimi, yakın akraba, dost, yeğen, oğul, damat kollama noktasında ciddi benzerlikler var. Her ikisi de oğlanlardan muzdarip. Trump'ın büyük oğlu, Trump Jr, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale projesinde topun ağzında. Kendisini unutturmak için eşinden boşandı. Şimdi meşhur bir haber spikeri ile siyasi haberlerden daha çok magazin sayfalarına malzeme oluyor. Savcı Robert Muller'in nefesi Baba Trump kadar, onun da uykularını kaçırıyor. Baba Trump'ın özel avukatını kedi yavrusu gibi ensesinden tutup mahkeme önüne diken Muller, aynı şeyi Trump Jr'a neden yapmasın?





Başkanlığının daha ilk aylarından itibaren etrafına yakınlarını doldurmaktan çekinmeyen Trump'a, kurt siyasetçilerden birisi “Kahrolası Adam! Yanına Washington'u bilen birilerini al!” uyarısında bulunur ama, nafile! Kız İvanka ve Damat Jared Kushner, Beyaz Saray'ı usta siyasetçiler için yaşanmaz hale getirenler olarak biliniyorlar. Beyaz Saray'ın Karanlık Noktası, Şovenist, Beyaz-ırkçı Steve Bannon'un başını yiyenler de Kız-Damat ikilisi.





Jared Kushner, Trump'ın Ortadoğu boşluğunu dolduruyor. Damat Kushner'ın mürebbisi, rehberi, Lala'sı Amerikan Siyasetinin en güçlü adamı kabul edilen Henry Kissinger. Trump, bu duayen siyasetçi ile münasebetini damadı vasıtasıyla devam ettiriyor. İsrail'deki ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması projesi, Trump'ın değil, İsrail ile çok ama çok ciddi ekonomik ve duygusal bağları olan düğür-Kusher ailesinin projesi. Kulisler, ABD siyasetinin efsane adamı Kissinger'in Damat Kushner'i “Geleceğin Kissinger'i” olarak yetiştirdiğini konuşuyorlar.





Hergün siyasi bir gaf ile gündeme gelen Trump geleceğin planlarını yapmaktan daha çok, seçimlere fesad karıştırma suçundan nasıl aklanacağını düşünüyor. Damadının yaptığı günlük hatalardan da bıkmış olmalı ki geçenlerde, kızı için keşke “Tom Brady (Patriots Takımının bir oyuncusu) ile evlenseydi!” temennisini dillendirdi. Belli ki, damadından iyice sıkılmış.





Şimdilik ekonomi ile ilgilenen bizim Milli Damad'ın siyasi bir ağırlığından bahsedilmiyor. Bakanlığının daha ilk günlerinden kötü bir başlangıç yapması bütün ümitlerini kırmış olmalı. Sıhri akrabalık dışında hiçbir özelliğinin olmaması, siyasi açıdan bütün başarılarının önünü tıkamış durumda. Kayınpederi ağzını açmasına müsade etmiyor. Dolar'ın gümbür gümbür gelişini durduramazlarsa, ailecek büyük bir enkazın altında kalmaları an meselesi.





Devletin çalışan kurumlarını akamete uğratıp, mekanizmayı aile şirketine dönüştürmenin en büyük dezavantajı, aile mensuplarının kendi aralarındaki sevgi, saygı, muhabbet ve mesafeyi, birbirlerine karşı tehdit unsuru haline getirmesini netice veriyor. Sayın Başkan'ın Afrika gezisindeki bir konuşmasında, mahmurluğuna engel olamayan Damad'ın uyuklaması, devlet işleri ile aile işlerini birbirine karıştırdıkları konusunda ciddi bir dışa yansıma. Sürekli bağırıp duran Kayınpederi idare etmenin en güzel yolu, söylediklerine hiç kulak asmamak. Milli Damad'ta şu an o taktiği uyguluyor olmalı. Başka türlü geçim mümkün mü?





Milli Damad'ın Türk Ekonomisi ile alakalı söyledikleri ciddiyete alınmayacak kadar sudan şeyler. Boş ve havaya savrulmuş kehanetler; “Türk Ekonomisi, önümüzdeki yüzyılın en iyilerinden birisi olacak...” Bunlar bir tarafa, basın açıklamalarında Kayınpederinin emirlerini yerine getirse de, iş yapıyor olmak zevkiyle ağzı kulaklarına varıyor. İyi de insan, Dolar'ın 5 YTL'ye çıktığı bir ortamda, hal çarelerini gülerek anlatmaz ki! Kayınpeder burnundan soluyor, patlaması an meselesi.





Şimdiye kadar Milli Damad'ta bir kıvılcım görüp, onun üzerine geleceğe ait bir yatırım yapıldığını duymadık. Öyle bile olsa, Saray çevresinden, eski partililerden ya da Sayın Başkan'ın huyunu bilenlerden birisi, Damat'a biraz çeki düzen verse iyi olacak. Bir tane rehber, mürşid veya Lala bulun. Parası ne ise devlet kasasından öderseniz. Kim hesap soracak!





“İyi ama, bizim bir Kissinger'ımız yok ki!” demeyin. Lala Hulusi olur, Lala Bülent olur. Hatta Lala Fehmi bile olur. En son zikrettiğimi yabana atmayın. O, sürekli Saray duvarından top aşırarak kendisine kapının ne zaman açılacağını bekliyor. Herşeyini kaybetti, Lala'da olur, rehber de.





Kadir Gürcan