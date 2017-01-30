Bu 'Beyaz Adam!' kendine güldürüyor!

Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa ülkelerinde ve Birleşmiş Milletler'de dile getirdiği ülke içi meseleler itibar görmeyince şimdi de şansını Afrika turnelerinde denemeye karar verdi. Havuz medyasının “Herkes ayakta alkışladı!” sürmanşeti ile verdikleri spot cümleler herkesin aşina olduğu şeyler. Hani derler ya; tilkinin bildiği kırk hikayeden otuz dokuzu kümes ve tavuktan ibarettir. İşte öyle şeyler.







“Dünya beş’ten büyüktür!” retoriğinin alıcısı yok. Hele Avrupa Birliğinden dışlanıp, Şenghay Beşlisi ile flört edenlerin çaresizliği kimsenin gözünden kaçmıyor.





Halihazırda Afrika kıtasındaki ülkelerin büyük devletlerden bir veya birkaçı ile derin ticari, kültürel münasebeti var. Sömürge olmaya boyun eğdikleri ülkelerin konuştuğu diller, Afrika ülkelerinde ikinci resmi dil. Her biri, kendilerine ne yapacağını dikte eden, emreden ve gerekirse güç kullanan “Beyaz Adam”a göbeğinden bağlı. Dünyanın üç yüz yıldır tanıdığı emperyal, kolonizasyan ve sömürgeci aktörler, farklı form ve modern tekniklerle hala hükümranlıklarını devam ettiriyorlar.





Afrika Ülkeleri deyip ufkumuzu daraltmayalım. Ortadoğu Ülkelerinin de durumu aynı. Belki hatırlarsınız. Birkaç yıl önceydi. Bugün Saray’da ikamet eden devletli, Cezayir-Fransa gerginliğini fırsat bilip, “Fransa, Cezayir de Müslümanlara yaptığının hesabını versin!” diye hamaset yapınca, ilk cevap Fransa’dan değil Cezayir’den gelmişti; “Bizi siyasi amaçlarına alet etme!” diye. Yani Beyaz Adam öksürse, uydu ülkeler zatürre oluyor. Merak edenler internetten ilgili haberi bulabilirler.





Bizim devletliler Üçüncü Dünya Ülkelerinde gezerken kendilerini, gelişmiş ve süper devletler gibi pazarlıyorlar. Gafletlerinin derinliğine bakın ki, Afrika Ülkesi olarak küçümsedikleri coğrafya, son yıllarda Türkiye’nin hayallerinin ötesinde, ticari, ekonomik ve kültürel açıdan dünya gündeminden düşmüyor.





Ayrıca, dünya Türkiye hakkında ne düşünüyorsa onlar da aynı şeyleri düşünüyor ve çıkar hesaplarını ona göre planlıyorlar. Yeni ve muktedir bir “Beyaz Adam” versiyonuna razı olmaları için mevcut Türk Hükümetinin çok şey yapması lazım. Gezi boyunca, kendi iç meselelerini şantaj, ekonomik rüşvet ya da Şark Kurnazlıklarıyla dikte etmek, istenen neticeyi vermeyebilir.





Kötü bir talihsizlik. Türkiye dünya gündeminden kopmuş durumda. Bugün cadı avının mağdurları olan hizmet gönüllüleri olmasaydı, Türkiye’deki yetkililerin Afrika kıtasından haberleri bile olmayacaktı. Afrika’da bütün dünyanın ilgisini çeken bakir ve cazip ekonomik kıpırdanıştan nasiplenen Türk ticaret adamları hizmet gönüllülerine çok şey borçlular.





Ortadoğu gezilerinde “Halife”, Afrika turnelerinde “Beyaz Adam!” kibriyle ev sahiplerine akıldanelik eden devlet büyüklerimiz var. İslam Ülkelerinde, Türkiye’nin tarihi itibarı dibe çakılmış durumda.





Şimdi şansını Afrika Ülkelerinde deneyen Saray ekibi, oralarda kendisini ve ülkesini küçük düşüren mütekebbir “Beyaz Adam!” raconları kesiyor.





Hem de işe, Afrika’nın en başarılı okullarını kapatmaları ültimatomu(!) ile başlamışlar. Afrika kıtası gülmesin de ne yapsın! Üç asırdır titredikleri Beyaz Adam şimdi onları kıyasıya neşelendiriyor.





Kadir Gürcan



