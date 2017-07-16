Ateş Parçaları(!) B Planlarınızı bir görelim…

Meseleler içinden çıkılmaz hale gelince, iktidar sahiplerinin yaptıkları tek şey, daha fazla bağırmak, saga-sola tehdit, şantaj ve yabancı dillere çevrilemeyen külhanvari, argo edebiyatı yapmak. Olmayan stratejilerin asfalta yapıştığını görmek için bundan daha iyi bir işaret olamaz… Bağırmaya başladılarsa, anlayın ki yine tükenmişler.







Dış ilişkilerin hemen hemen hepsinde kaybettiler. Dost olarak yan yana göründükleri ülkelerin hiçbirisi ile istikbal vadeden ve ayakları yere basan köklü ilişkileri yok. Her şey pamuk ipliğine bağlı. Kış kapıya dayanıp, doğal gaz alışverişi kızıştığında, kapı komşusu Rusya’dan yine “Vanaları kapatırız. Kışın ortasında güz pilici gibi tir tir titrersiniz, ona göre!” dosthane(!) uyarıları duyarız. Hükümet yetkililerinin geçmiş yıllardaki savunmalarını hatırlayın “Eskiden doğal gaz mı vardı? Tezek yakarız!” İşte bahsettiğimiz kuru sıkı, günü birlik, strateji mahrumu beyanatlar bunlar…





Rusya Ortadoğu ve NATO işlerinde Türkiye'yi taşeron olarak kullanıyor. Amerika ile bozulan ilişkilerimizin inadına, Rusya, ABD ile ortak iş yapma fırsatlarını boş çevirmiyor. Katar’ın yanında yer aldığımız için Ortadoğu’nun liderliğine soyunalım derken, geçen hafta ABD, Katar ile iş yapmaya başladı. İran, kucağında büyüttüğü dini ve mezhebi terörü Türkiye'ye ihraç etti.





Geçenlerde Almanya’da hazırlanan bir afişte, Ortadoğu’nun teröre yataklık eden ülke başkanları arasında İran Devlet Başkanı’nın resmi yoktu. Gerçi bu, İran’ın terör destekçiliği konusundaki şöhretine helal getirmez ama, aradan sıyrılıp yerine Türkiye’yi halef bırakması gözlerden kaçmıyor. Eğer bizdeki akildaneler hala “Reklamın iyisi-kötüsü olmaz!” diyorlarsa, fazla söze ne hacet! Ortodoğu’da teröre destek veren ülkeler arasında marka haline gelmemiz yakındır.





“Benim adım Hızır, elinden gelen budur!” inadının AB yolculuğundaki faturası yetmiş yıllık emek ve servetin heba edilmesi oldu. AB işlerinden sorumlu Bakanın, kaç zamandır bahsettiği “B Planı” kuru bir blöften başka bir şey değil. Misak-ı milli sınırları içinde otuz beş senelik iç terör konusunda bir arpa boyu yol alamamış bir devlet işleyişinin “B Planı” komedisine gülmekten herkesin karınları ağrıdı.





Strateji mahrumiyetleri ve günübirlik akıldanelikleri fazla dayanmıyor. Kuşluk vaktinde söylediklerini zeval vaktine girmeden yumuşatmaları gerekiyor. AB’den sorumlu Bakan, Türkiye’nin üyelik konusundaki iflasına verdiği cevap İttihad-Terakki bıçkınlarının cevabını andırıyor; “Kararı, elimizin tersiyle itiyoruz.” Bu ucuz cevabın faturasınının seksen milyon Türk insanının yedi on yıllık birikiminin heba edilmesi demek olduğunu anlayacak fikri olgunluk mevcut kabinenin semtinden çok uzak.





Ülkeler arasındaki birliktelikler çabuk kurulamıyor. Eğer uzun vadeli ortak çıkarlar etrafında paktlar kurulacaksa, ince eleyip sık dokumak kaçınılmaz. Olmadık yerde işleri ellerinin tersi ile alt-üst edecek mevsimlik politika ve siyasetçilerle kimse ciddi şeyler konuşmayı istemez. Kötü tecrübeye örnek arıyorsanız, AP’ye diklenenlere bir bakın.





Bizimkiler, Avrupa’da işler tıkanınca, İngiltere’den replik ve rol çalmaya uğraşıyorlar. Güya Brexit’i taklid edip AP’ye kafa tutuyorlar. Aslında asıl meseleyi gözden kaçırıyorlar. İngiltere’nin AB’ye dahil olması ve günü geldiğinde de ayrılabilecek kudreti demokratik bir tercihin sonucu olarak görülüyor. Ayrılma kararı üzerinden neredeyse altı ay geçti ama, daha süreç devam ediyor. Adeta, diken yumağının pamuk balyası içinden çıkması gibi bir şey. Ortalığı kan-revan eden ağır bir doğum. Her iki taraf da hasarın farkında.





Türkiye’de AB konusunda çok geriye düşen iktidar sahipleri bütün kehanetleri, bu birlikteliğin ha bugün ha yarın dağılabileceği ihmaline bağlı. Şimdiye kadar da bütün bahisleri kaybettiler. Ellerinin tersiyle ittikleri şey işte bu gölge oyunundan ibaret.





Başka arayışlar çaresizlikten. Şimdilik Türkiye ve Türk İnsanı için Avrupa alternatifsiz istikametlerden birisi. Bugünün iktidar zorbaları bunu kabul etse de etmese de realite bu. Zaten mesele Türkiye ve Türk İnsanı değil, Osmanlı’dan sadece İttihad-Terakki kaçkınlarını tevarüs eden akıl yoksunları. Avrupa da bunu biliyor.





Kadir Gürcan