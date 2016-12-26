Cemaat'e terör örgütü diyenlere ithaf olunur

Geçtiğimiz günlerde iki, üç arkadaş ile sohbet ederken oradakilerin tanıdığı bir isim'le alakalı arkadaşların takdirane sözleri karşısında biraz da kişiliğini ön plana çıkartarak, 'demiştim bu arkadaşlara 10.000 $ verseniz şu karıncayı öldürmezler' deyince, doktor olan arkadaşımız bir hatırasını hemen anlatıverdi:







''Anadolu'da bir vilayete tayinim çıkmıştı, orada tanıdık Profesör arkadaşımla, bana ev bakmaya gittik. Baktığımız yerden 3-4 km uzaklaşmıştık ki Profesör arkadaşım arabayı kullanan arkadaşa dur dedi. Kendisi de kasılmış vaziyette ceketindeki karıncayı göstererek 'bunu yerine götürmemiz lazım' dedi. Biz de hocam üfleyiver pencereden desek de o dönmekte ısrarcılığını devam ettirdi ve bize 'arkadaşlar karıncaların bir özelliği vardır. Yabancı karıncaları yuvalarına almazlar' dedi. Dönüp baktığımız evin bahçesine girdikten sonra yavaşça karınca yere bırakıldı ve biz tekrar yolumuza devam ettik''





Bu hadise doğrusu bende büyük bir etki bıraktı. En küçük canlıya karşı bile bu kadar hassas olan bu insanlara bugün atılmak istenen iftiraya bakınca doğrusu günlük hayatta kullandığımız sözcükler yetersiz kalıyor.







İnanıyoruz ki, adreslere gönderilen mektuplar eğer gönderilen şahıs adreste bulunmuyorsa, sahibine 'adresinde bulunamamıştır' diye geri dönerler. Bir gün o atılan iftiralar hepsi sahiplerine, 'adreslerinde bulunamamıştır' diye geri dönecektir.





Buna inancımız yüzde bin.





Bütün bu olanları da her şeyi bilen, gören zat da biliyor. O biliyorsa ne gam...





Hasan Murat

