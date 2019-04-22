Kamu bankaları için ne kadar para lazım?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bizim meslektaşların arasındaki lakabı ile "Damat Berat" kamu bankalarının fiilen battığını 10 Nisan’da power point sunumda satır aralarında itiraf etmişti.







Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Türk Eximbank’ın yanısıra Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’a toplam 28 milyar TL sermaye takviyesinde ilk adım bugün atıldı.





25 MİLYAR BORÇ ALINACAK





Kamu bankalarının sermaye açığını kapatmak maksadıyla 3,3 milyar euro, katılım bankaları için de 400 milyon euro olmak üzere toplam 3,7 milyar euro (24,3 milyar TL) tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edilecek.





24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar euro tutarında tahvilin vadesi 5 yıl olacak. Euro tahvilinin yıllık faizi ise yüzde 4,61 olacak.





İki katılım bankası için ihraç edilecek 400 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli tahvilin ise faiz ödemesi yok.





Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya borç için ABD'nin başşehri Washington'da yatırım bankası JP Morgan'ın kapısını çalmıştı.





O KÂĞITLAR VARLIK FONU’NDA





Tahvilin ihraç işlemini ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde faaliyet gösteren TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu (PİDF) üstlenecek.





PİDF, Hazine’nin ihraç ettiği ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerini kamu bankalarına satarak nakit kaynak temin etmiş olacak.





Akabinde kamu bankaları söz konusu nakit kaynağı sermaye benzeri tahvillerin satın alınması amacıyla veya sermaye benzeri kredi olarak kullanacak.





GÖZ GÖRE GÖRE BATIRILDI





Basitleştirerek söyleyeyim: Yandaş işadamlarına, müteahhitlere ve batık futbol kulüplerine hükümetin talimatı ile verilen milyarlarca lira tutarında kredi battı.





Kredi batınca da sermayesi azalan kamu bankaları ya kendileri sermaye koyacaktı ya da borç bulacaktı.





İlki olmayınca şimdi yurt dışından piyasa şartlarının iki katından fazla bir faiz ödeyerek döviz borcu alacaklar. Alınan borç sermaye benzeri kredi olarak kullanılacak.





Bunun ne kadar çözüm olacağı şüpheli. Zira döviz arttıkça bu borcun geri ödenmesi daha maliyetli hale gelecek.





BATIK KREDİ TUTARI 108 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ





TL değer kaybettikçe kamu bankalarının sermaye için aldığı borç katlanacak. Hem faiz hem de kur riski kamu bankalarının sırtını bindi.





Daha doğrusu vergileri ile bu bankaları kuran halkın sırtına yeni bir kambur ilave edildi.





Ekonomik krizde bankaların kredi tahsilatı aksıyor ve batık tutarı her hafta birkaç milyar TL artıyor. Geçen hafta itibarıyla batık kredi tutarı 108 milyar TL'ye yükseldi.





Dolayısıyla yüksek faizle alınacak 3,7 milyar euro borç da kamu bankalarına kâfi gelmeyecek.





Can alıcı soruyu sona sakladım: Damat Berat, batırdığı kamu bankalarını borçla kurtarmaya çalışırken Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervi ne durumda?





Rezervi artmış gibi göstermek için oynanan oyunları da yazacağım yakında...









HANGİ BANKAYA, NE KADAR TAKVİYE YAPILACAK?*





T.C. Ziraat Bankası A.Ş.: 1.400.000.000

Türkiye Halk Bankası A.Ş.: 900.000.000

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.: 700.000.000

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.: 150.000.000

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.: 150.000.000

Ara Toplam: 3.300.000.000

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.: 100.000.000

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.: 100.000.000

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.: 200.000.000

Ara Toplam: 400.000.000

Genel Toplam: 3.700.000.000

(*) Euro.





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