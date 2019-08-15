İşte gerçek bütçe açığı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla aylık ve yedi aylık bütçe açığı rakamlarını açıkladı.







Ancak ocak ve temmuz aylarında Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen paraları ayrı tasnif etmeyen bakanlık hazır parayı bütçe performansının bir parçası gibi gösterdi.





Böylece bir taşla iki kuş vuruldu: Bütçe temmuz ayında 9,9 milyar dolar fazla verdi. Yedi aylık döneme dair bütçe açığı ise olduğundan daha az gösterildi.





MERKEZ BANKASI’NDAN YEDİ AYDA 59 MİLYAR TL AKTARILDI





Türkiye’de iki gün önce bile fırtına koparan bir mevzu hemen unutuluyor.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TCMB’den şu ana dek aktarılan toplam 59 milyar TL’yi kendi bütçe fiyaskosunu örtbas etmek için kullandı.





Ocak ayında 38 milyar temettü (kâr payı) Hazine’nin hesabına geçmişti.





Temmuz ayında 47 milyar TL’lik ihtiyat akçesi (yedek akçe) kanun değiştirilerek Hazine’ye tahsis edilmişti.





Söz konusu tutarın 21 milyar TL’lik kısmı 17 Temmuz’da Hazine’nin hesabına geçti. Bu paranın 2,5 milyar lirası Karayollar Genel Müdürlüğü hesabına aktarıldı ve müteahhitlere 2018 yılından kalan borçlar kapandı.





O PARA OLMASA TEMMUZDA BÜTÇE AÇIĞI 11 MİLYAR TL





Dolayısıyla TCMB’nin gönderdiği 21 milyar TL olmasa bütçe temmuzda 9,9 milyar TL fazla değil, 11 milar 79 milyon TL açık verecekti.





TCMB’nin ihtiyat akçesi hariç tutulduğunda temmuzda bütçe gelirleri 72,4 milyar TL olarak tahakkuk ederken, bütçe giderleri yüzde 37,6 artarak 83,5 milyar lira oldu.





Hazine Bakanlığı bütçe gelirlerini toplam olarak gösterdi. Böylece Merkez Bankası'ndan gelen paralar dikkatlerden kaçırıldı.





Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri (TCMB’den gelen tutar dahil) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 yükselerek 496,4 milyar lira oldu.





Bütçe giderleri ise yüzde 22,7 artışla 565,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti.





Hükümetin manipüle ettiği hesaba göre merkezi idare bütçesi ocak-temmuz döneminde 68,7 milyar lira açık verdi. Ancak TCMB’den gelen 59 milyar olmasaydı açık 117,5 milyar TL’yi bulacaktı.







YILLIK AÇIK HEDEFİ GÜYA 80,9 MİLYAR TL





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bütçe açığını 2019 yılının tamamı için 80,6 milyar TL olarak belirlemişti.





Bütçe 2018’de 71 milyar TL açık vermişti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı bu sene sonunda 150 milyar TL ile yeni bir seviyeye ulaşabilir.





47 milyar liralık kefen parasından 26 milyar TL kalmıştı. O da harcandığında devletin elinde avucunda tek kuruş kalmamış olacak.





Toplamda 85 milyar lira gibi yüksek bir takviyeye rağmen bütçe açığından değil, fazlasından bahsetmek gerekmez miydi?





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın damadının başında bulunduğu Hazine’nin hali hakikaten içler acısı...





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