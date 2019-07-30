6 Temmuz’da Murat Çetinkaya’nın başkanlıktan al aşağı edildiği Merkez Bankası’nda ortalık toz duman.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı başkan yaptığı Murat Uysal’ın “Faizi yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirelim.” teklifini eylülde yüzde 17-18’e inmek şartı ile kabul ettiğini belirtmiştim.





depremin bununla sınırlı olmadığını ve dört genel koordinatörün kızağa çekildiğini son Bankadakison makalede dikkatinize sunmuştum. Saray darbesinden bu yana emekliliğini isteyenlerin, üniversite ya da holdinglere geçenlerin sayısı bir anda arttı.





MERKEZ BANKASI İSTANBUL’A TAŞINACAK!





Darbe ile Merkez Bankası’na giren Saray’ın icraatı faize müdahale etmek ve kadroları değiştirmeye başlamakla sınırlı değil.





Saray’ın son bombası Merkez Bankası’nı “İstanbul’a taşıma” kararı oldu. Hem çalışanlardan hem de muhalefet partilerinden fazla İtiraz gelmesin diye “bazı bölümler gidecek” deniliyor. İşin aslı öyle değil.





Karar uygulanırsa 2 bine yakın personelin İstanbul’a taşınabileceği konuşuluyor. Taşınmanın Merkez Bankası’nın bazı bölümleri sınırlı kaldığını kabul etsek de kararın bankanın işleyişi ya da tasarruf tedbirleri ile uzaktan yakından alâkası yok.





Tasarruf edilecekse niye İstanbul Karaköy’de tarihi binada faaliyet gösteren Merkez Bankası şubesi kullanılmıyor? O binanın ne kadar etkin kullanıldığı tartışılır.





İSTANBUL FİNANS MERKEZİ FİYASKOSU





Verimlilik veya tasarruf değil dertleri. Maksat başka. Maksat rant.





2010 senesinden beri "bitti-bitecek" diye diye yılan hikâyesine dönen İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) enkaz görünümü hükümet adına fiyasko abidesi.





Ataşehir’de İFM rantına güvenerek gökdelenleri inşâ eden müteahhitler elde kalan ofisler yüzünden ya battı ya da icralık. O müteahhitlerden biri de İFM ihalesini kazanan Ali Ağaoğlu.





Hükümet İFM’yi Frankfurt, Londra ya da Dubai finans merkezleri ile boy ölçüşecek bir merkez haline getirmek bir yana yıllardır projenin kaba inşaatını bitiremedi. Ucuz ve bol para dönemi bitince herkes duvara tosladı.





İşte bu enkazın ortasında Merkez Bankası kurtarıcı olarak finans merkezine gönderilecek. İFM’de İlbank’a (İller Bankası) ait binanın yarısına yakını Merkez Bankası tarafından kiralanacak. Binada kalan katları da Hazine kiralayacak.





MERKEZ’İN PARASI İLE AKP’Lİ BELEDİYELER KURTARILACAK





İlbank iki kiracısından aldığı paraları da borç batağındaki belediyelere aktaracak.





Kira geliri ile ne olur? demeyin. Öyle belediyeler var ki 1 milyon lira bulsa iki sene nefes alacak. En azından akaryakıtçıya birikmiş borçlarını ödeyecek.





Ataşehir’de ofisler için ortalama metrekare kira bedeli 1.000 lira civarında.





Merkez Bankası’nın 20 bin metrekare civarında ofis kiralayacağı söyleniyor ki aylık asgari 20 milyon lira kira ödeyeceği manasına gelir. Kalanı da Hazine kiraladığında İlbank’a her ay 35-40 milyon lira nakit para. Senelik 400 milyon liradan fazla kira geliri…





Devleti “bizimkiler” ve “ötekiler” diye ikiye ayırarak yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın İlbank’a gelen bu kadar yüksek bir meblağı hangi belediyelere aktaracağını söylememe gerek var mı?





KANUNA RAĞMEN TAŞINACAK





Merkez Bankası’nın kasasından 2019’da 84 milyar TL harcayan AKP hükümeti şimdi de Merkez Bankası’na kaldırım ihaleleri ile meşhur belediyelere takviye etmek ve o belediyelerin ihya ettiği AKP’li müteahhilerin cebini doldurmak için kullanacak.





Hindistan hariç bütün devletlerin merkez bankaları ve hazineleri başşehir nerede ise orada bulunmaktadır. Merkez Bankası’nın kuruluş kanunu der ki “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın idare merkezi Ankara’dır.”





AKP kanunu delmemiş gibi yapsa da İFM’de boş kalan binaları kamu kurumları ile dolduracak. Bu arada İFM’de Merkez Bankası’nın kendisine ait olacağı söylenen kule de bitmedi.





İFM’nin 2016 diye başlayan faaliyete başlama tarihi tehir edile edile 2023’e kadar gidildi.





O tarihe yetişir mi? Mevcut krizde zor.





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