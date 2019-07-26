Erdoğan bir şartla kabul etti

GÖLGE BANKACI





Merkez Bankası’nın (TCMB) 25 Temmuz’da faizi kaç puan indireceğine dair tahminler havada uçuşurken 17 Temmuz’da bu köşede sizlerle bir oran paylaşmıştım.





O tarihe kadar kimsenin paylaşmadığı bir orandı bu.

“Piyasalar bu iddiayı konuşuyor” başlıklı makalede Saray’ın "Faizleri yüzde 18’e indirin!" talimatı verdiğine dair kulislere akseden o bomba bilgiyi bütün teferruatı ile aktarmıştım.





Çok iddialı bir rakam telaffuz edilince benim makalemden sonra haber ajansları Reuters ve Bloomberg de aynı iddiayı haberleştirdi.







HANİ YÜZDE 18’E İNECEKTİ!





TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) dün toplandı ve haftalık repo faizini (politika faizi) yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirdi.





Bazılarınızın “Hani yüzde 18’e inecekti?” dediğini duyar gibiyim…





Saray’ın, diğer bir ifadeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 19,75’e razı olsaydı hakkınızı teslim eder, ıskaladığım itiraf ederdim.





Gelin görün ki işin içinde iş var.





Erdoğan yüzde 19,75 oranını bir şartla kabul etti. O şartı da şu: Ağustosta toplantı yok, eylülde en az yüzde 2 (200 baz puan) indirim yapacaksınız.





Temmuz için yüzde 4,75 indirime kerhen onay verildi.





ERDOĞAN’A ÖZEL SUNUM HAZIRLANDI





Bu safhaya gelinceye kadar Merkez Bankası, Hazine ve Saray arasında mekik dokundu.





6 Temmuz’da gece yarısı darbesi ile Murat Çetinkaya’nın yerine TCMB Başkanlığı’na getirilen Murat Uysal bile yüzde 18’e bir anda inilmesinin riskli olacağını önce Hazine Bakanı Berat Albayrak’a iletti.





Albayrak bunun üzerine bir sunum hazırlamalarını istedi. Sunumu Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara hazırladı.





Kara’nın sunumu ile Saray’a giden yeni başkan Murat Uysal faiz indiriminin birkaç aya yayılmasının daha makul olacağını anlatırken soğuk terler döktü.





BAŞLARIM PİYASANIZDAN…





Erdoğan bol grafikli sunum devam ederken bir anda öfkelendi ve, “Hepiniz aynı kafadasınız. Ya ben anlatamıyorum ya siz anlama özürlüsünüz. Tutturmuşsunuz bir piyasa! Başlarım piyasanızdan.” diye bağırdı.



Odada bulunan birkaç kişi Erdoğan'ın tablet-telefon fırlatmaması ile teselli buldu.



Bu defa damadı ve Hazine Bakanı Albayrak araya girdi ve faizleri birkaç ay içinde seri bir şekilde indireceklerine dair söz verdi.





Erdoğan, “Göreceğiz.” dedi ve yukarıda belirttiğim şartla yüzde 19,75’i kabul etti.





ERDOĞAN’A FAİZ İNDİRİMİ YETER Mİ?





Ağustosta PPK’da boş iki sandalyeye yine Saray’ın her dediğini emir telakki eden iki isim tayin edilecek. Böylece kurulda faiz indirimi isteyenlerin ağırlığı belirginleşecek.





Benimki de iş mi yani. Faizin virgülün sağındaki rakamı bile Saray’da Erdoğan tarafından belirlenirken hâlâ "Para Politikası Kurulu" diyorum. Ağız alışkanlığı işte!





Satın alma gücü kalmamış vatandaşa faiz indirimi yüzde 10 olsa neye yarar ki! Faiz indirimi hükümetin otağını kurduğu Merkez Bankası için bir başlangıç.





Erdoğan’ın son faiz indirimine ilk tepkisi ne oldu sizce! O tepkiyi ve Merkez Bankası’nda devam eden çok gizli hazırlıkları sonraki makaleye sakladım…





Mesela TCMB'de genel koordinatörler Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın'ın görevden alınıp kızağa çekildiği sır gibi saklanıyor.

Arkası gelecek Saray operasyonunun.



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