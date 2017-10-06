Samanyolu Haber / / Gecenin Mümincesi /06 Ekim 2017 13:36

Gecenin Mümincesi


BİTKİ GÜNDÜZ BÜYÜR, MÜMİNSE GECE.

KARANLIK NUR OLUR, SEHER GELİNCE.


HER TARAF KARARIR, GÜNEŞ GİDİNCE.

ÇEKİLİR AYAKLAR, BİR BİR SESSİZCE.


BAŞKA BİR ALEMDE, HERKES KENDİNCE.

GARİPLER AH ÇEKER, SILA DENİNCE.


UMUTLARI SOLAR, GÜNDÜZ BİTİNCE.

ÇOĞALIR DERTLERİ, GECE GİRİNCE.


ZİFİRİ KARANLIK, RUHA ÇÖKÜNCE.

ARİFLER HUZURDA, SECDE EDİNCE.


UYKUYU TERK EDER, VAKTİ GELİNCE.

TEYAKKUZDADIR O, BÜTÜN BİR GECE.


ESİNTİ BEKLİYOR, HEM DE GÖNLÜNCE.

DUALAR SEMAYA, URûC EDİNCE.


RAHMETİ SONSUZA, DİLLER DÖKÜNCE.

BİR TARAFTAN YAŞLAR, YERE İNİNCE.


ALINLAR SECDEYE, YÜZLER SÜRÜNCE.

SEKİNETLER İNER, ŞAFAK SÖKÜNCE. 


BÂRÂN

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