Yok “Nedenin, niçinin, nasılın cevabı. Çünkü karşındakinin aklı ikna edecek mantıklı bir izahı yok. Sıradan bir esnafın dünyanın dört bir tarafındaki mağdur ve mazlumlara; bir zamanlar TBMM tarafından devlet üstün hizmet ödülü almış olan “Kimse yok mu” derneği arcılığıyla yaptığı kurban bağışını sebep göstererek ve bunu da terör örgütüne yardım ve yataklık sayıp, mallarına el konulması ve yetmiyormuş gibi bir cani gibi elleri arkadan kelepçelenerek yirmi kişilik koğuşlara elli kişiyi doldurmanın yoktur izahı yoktur.







Gitar çalarak şarkı söyleyerek paylaşılan bir videoyu beğenerek terör örgütü üyeliğinden tutuklanmanın aklı başında hiç kimse için yoktur izahı yoktur.





Bu sebeplerden dolayı hapishaneye düşmüş veya saçma sapan gerekçelerle; hatta hiç bir gerekçe sunmadan mesleğinden ihraç edilip, dışarıda da bunlara iş verenleri tehdit ederek açlık ve sefalete mahkum edildiği için bu mazlumlara erzak, kışın yakıt ve giyecek yardımı yaptı diye bunu da terör faaliyeti saymanın yoktur izahı yoktur.





Kendi başına yemek yeme de dahil temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede, 70 yaşında bedensel engellilerin hükümete darbe yapmakla itham edilerek aylardır iddianameleri bile yazılmadan hapishanelerde tutulan artı her ay “İlle isimler vereceksiniz” diye kameraların olmadığı mekanlarda işkenceler etmenin yoktur izahı yoktur.





Hizmet Hareketine ait gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki müesseselerde çalışan insanların talimatla hareket eden yargının düştüğü durumu görüp adaletten umudunu kesince hicret etmek zorunda kalanların ailelerini göz altına alıp “Kocan gelsin seni bırakalım” denmesinin yoktur izahı yoktur.





Dua ve virdlerin paylaşıldığı ve darbe tiyatrosundan aylar evveli iptal olunan herkesin Google play store’dan indirebildiği ve de baştaki zalimin en yakınlarının bile bu programı kullandığı bilinmesine rağmen, bir sosyal paylaşım sitesini bahane ederek sanki darbe talimatlarını bu sistem üzerinden organize etmişler gibi kadını erkeği genci yaşlısı herkesi sadece bu programdan dolayı terör statüsüne koyup hain ilan edilmenin yoktur izahı yoktur.





Yeni evlenmiş gencecik gelinlerin hırsızlıktan endişe ettikleri için düğünlerinde takılan mücevherleri gidip Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası olan Bank Asya’ya yatırmasını terör faliyeti sayıp sırf bundan dolayı doğumhanelerden gözaltına almanın yoktur izahı yoktur.





Eşi bu sebepten dolayı tutuklanmış bir kardeşimizin “Koruyucu aile sistemiyle evlat edindikleri” altı yıldır beraber yaşadıkları yavrularını bu sebeple ellerinden alıp anayı evladına evladı anaya hasret bırakmanın yoktur izahı yoktur.





Havuzun beslemeleri tarafından akıl verilip, “Kanunlar bunlarla mücadeleye müsait değil. Şöyle birkaç tanesini indiriverin. Sıkın kafasına. Atın balkondan aşağı” diye şeytani akıl hocalarının aklıyla hareket eden emniyetin emniyetsizleri tarafından aynen uygulanarak gözaltına almaya gittiklerinde yaşı hayli ilerlemiş masum bir insanı üçüncü katın balkonundan aşağı atarak katletmenin yoktur izahı yoktur.





Ve bu katli ailesinin gözü ününde yaptıklarından, eşinin sinir krizi geçirip beyin kanaması sonucu komaya girerek konuşma ve görme yetisini bile kaybetmesin, şimdi yatalak bir vaziyette ve bu insanların gözleri önünde işlenen bu cinayete rağmen hiçbir şey yapamamalarının yoktur izahı yoktur.





Özellikle daha evvel Hizmet Hareketine ait kurumlarda çalışan insanları göz altına almak için doğum günü, evlilik yıl dönümü veya gurbetten gelecek bir aile bireylerinin geldiği günü hesap ederek gözaltına almaların yoktur izahı yoktur.





Üyeliğinin kolaylaşması için kanun bile çıkarılan, demokrasinin vazgeçilmezi sendikaya üyeliği terör üyeliği kabul etmenin sırf bundan dolayı kamuda yıllarını vermiş tecrübe kazanmış çok değerli meslek sahiplerini bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle işinden ve aşından etmenin yoktur izahı yoktur.





Düne kadar Hizmet Hareketine ait okulların, dershanelerin ve etüt merkezlerinin yapmış olduğu deneme sınavlarını kazanamayan kapasitesiz çocuklarına torpil yapmak için Hizmet Hareketine mensup insanların kapısında kuyruk dövmelerine rağmen, bugün bu okullara, dershanelere ve etüt merkezlerine çocuklarını göndermelerini gerekçe göstererek insanları tutuklamaları ve bu sebeple yıllardır kamuda çalışan insanları bir gecede kapının önüne kaymalarının yoktur izahı yoktur.





Gerek değindiği haber ve yaptığı ilkeli yayıncılıkla Türkiye’in yüz akı Zaman gazetesi ve Bugün gazetelerine abone olmakla insanların tutuklanma sebebi sayılmasının yoktur izahı yoktur.





Ve malumdur ki izahı yapılamayanın mizahı yapılır. Şimdi gittiği ülkelerde bile dünyaca meşhur gazeteler “Hoş gelmedin” manşetleriyle, taraftarlarının ifadesiyle “Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde taşıyan (Hâşa)dünya liderleriyle(!)” dalga geçiyorlar. İzah mantığın terazisinde tartılır orada değerlendirilir. Mantıksız izahlar mizaha malzeme olur…





Ercümend PERVER