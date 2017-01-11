Samanyolu Haber / Yazarlar / Ebu Abdurrahman / Kimsenin yaptığı yanına kalmadı

Kimsenin yaptığı yanına kalmadı

Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

11 Oca 2017 11:29
    • İnebolu Nur Kahramanlarından olan ve evinin bahçesinde çok sayıda gül çeşidi yetiştirdiğinden kendisine Gülcü Hüseyin Efendi denilen zâtın oğlu olan Ömer Kuru anlatıyor:

    “Bir Ağabeyimiz rüyasında Üstadımızı İnebolu’da görüyor. Bakıyor, Üstadımız ve talebeleri silahlı… Karşısında duran Ebu Cehil ordusuna karşı Üstad’ımız, ‘Hücûm!’ emri veriyor. Ağabeyimiz, Ebu Cehil’in yanındakileri görünce şaşırıyor!.. Çünkü hepsi de, hepimiz tanıdığı kimseler!. Ölümleri de hayra alâmet olmadı…

    “Babam, Denizli hapsinden berat edip gelmesine rağmen, Emniyet babamın dükkan komşusunu ücretli olarak babamı izlemek üzere görevlendirmiş… Bir gün bu casus komşumuz ‘Ben bir rüya gördüm, tabir eder misin?’ deyip kahvede, herkesin içinde rüyasını anlatmış. Babam çok güzel rüya tabir ederdi. Onu dinledikten sonra babam da herkesin duyacağı şekilde; ‘Bu rüyaya göre, senin vazifene son veriyorlar.  

    11 Oca 2017 11:29
    YAZARIN SON YAZILARI
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR
    • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
    • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
    • Samanyolu Haber Google Plus
    RSS Haber
    Haberi sitene ekle
    Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
    13:33:51