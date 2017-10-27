Yağmurla gelen dua

YAĞAN YAĞMURU ŞİMDİ, CAMDAN SEYRETMEKTEYİM.
RAHMETİ GÖNDEREN’E, CANDAN ŞÜKRETMEKTEYİM.
DAMLALARIN ARDINDAN, BEREKET SEZMEKTEYİM.
DUANIN TAM ZAMANI, RABB’DEN İSTEMEKTEYİM.
AÇILDI BÂB-I SEMÂ, BEN HEMEN SESLENEYİM.
SAHİBİM CEVAP VERİR, AZICIK BEKLEYEYİM.
DERDİ OLAN KULLARIN, ADINA DERTLENEYİM.
KÂİNATIN RABBİ’NE, İÇİMİ BİR DÖKEYİM.
HİCRETTE UZLETTEYİM, ACAYİP BİR HİSTEYİM.
AKIYOR GÖZYAŞLARIM, YALNIZLIK İÇİNDEYİM.
SEVİNÇ-HÜZÜN KARIŞIK, HEPSİYLE BİRLİKTEYİM.
RUHUM RAHMAN’I BULDU, ARADAN ÇEKİLEYİM.
MAHPUSLARIN HALİNİ BİR GÖZDEN GEÇİREYİM.
KADER MAHKÛM ETMİŞSE, BEN ONA NE DİYEYİM.
DUA DUA YALVARIP, VEFAMI GÖSTEREYİM.
EN YAKIN BİR ZAMANDA, BU İŞ BİTSİN GÖREYİM.
BÜTÜN GAYRETLERİMLE, RIZANIN PEŞİNDEYİM.
YÂ RABB! İKİ İSTEKLE DUAMI BİTİREYİM.
ZALİMLERİ KAHHAR’A, BEN HAVALE EDEYİM.
HİZMETE BİR FEREÇ VER, BUNLAR DA SON DİLEĞİM.
BÂRÂN