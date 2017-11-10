Ya Rabbena!

GURBET ELDE GARİPLERİZ, BEKLİYORUZ KURBETİNİ.
BUNCA CEFA ÇEKMİŞKEN BİZ, İMDAT EYLE NUSRETİNİ.
MURADIMIZ SENİN RIZAN, ÇEKME BİZDEN HİMMETİNİ.
YARDIMINDAN DÛR EYLEME, VER BİZLERE İZZETİNİ.
İHSANIN ÇOKTUR BİLİRİZ, GÖSTER BİZE ŞEFKATİNİ.
BAŞKASINA EL AÇMADIK, HEP BEKLEDİK HİKMETİNİ.
SANA İLTİCA EDENLER, DAİM GÖRÜR RE’FETİNİ.
SEN ÖYLE BİR İLÂH’SIN Kİ, KULLAR BEKLER NİMETİNİ.
ESMANI YÂD EDİYORUZ, UMUYORUZ HILLETİNİ.
VERECEKSEN SEN VERİRSİN, FİRDEVS DENEN CENNETİNİ.
ŞEFAATÇI KIL BİZLERE, GÖNDERDİĞİN HABİBİNİ.
BİZİM GİBİ ACİZLERDEN, ESİRGEME KEREMİNİ.
BEKLİYORUZ LÜTFUNU BİZ, COŞTUR BİZE RAHMETİNİ.
TUT ELLERİMİZDEN BİZİM, EKSİLTME İNAYETİNİ.
SEN Kİ RAHMAN VE RAHİM’SİN, ÖYLE BİLDİK BİZ HEP SENİ.
ÜMİT KESMEYİZ KATİYYEN, İSTERİZ HİDAYETİNİ.
VUSLATINI BEKLİYORUZ, YAŞATMA HİÇ FİRKATİNİ.
CENNETİNDE BİZE GÖSTER, CEMAL-İ BÂ KEMALİNİ.
BÂRÂN