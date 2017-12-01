Ya Nebi (sav)

SEN ALEMLERE RAHMET, GÖNDERİLEN NEBİSİN.
‘’KÜNTÜ NEBİYYEN’’İNLE, ENBİYANIN İLKİSİN.
NURU İLK YARATILAN, HATEM-UL ENBİYASİN.
ADEM’DEN BERİDİR HEP, MÜJDELENİP GELENSİN.
REBİÜLEVVEL AYIN, EŞSİZ BİR İNCİSİSİN.
‘’BEŞ YÜZ YETMİŞ BİR YILI’’ NE MÜBAREK SENESİN.
ÜMMETİN HEM REHBERİ, HEM DE PEYGAMBERİSİN.
HAMD MAKAMI SENİN’DİR, ONUN SAHİBİ SEN’SİN.
RASUL-Ü MÜCTEBASIN, ALLAH’IN HABİBİSİN.
ZİRVEDE SEVGİLERİN AŞKA DÖNÜŞENİSİN.
İNSANLIĞIN UFKUNDA, SEN DOĞAN BİR GÜNEŞSİN.
KIYAMETE KADAR DA BUNU SÜRDÜRECEKSİN.
EZANLARDA ADIN VAR, SEN HEP YAD-I CEMİLSİN.
ŞARKTAN GARBA HER YERDE, SÖZÜNÜ DİNLETİRSİN.
SANA TABİ OLANA, DAİM YOL GÖSTERİRSİN.
TEMİNATIN VAR SEN’İN, SIRAT-I MÜSTAKİMSİN.
HER LAHZA ÜMMETİNİ, HEP SEN TAKİP EDERSİN.
HÜZÜNLERİNDEN MAHZUN, SÜRURDA SEVİNİRSİN.
MAHŞERDE ÜMMETİNİ, SADECE SEN BEKLERSİN.
ŞEFAAT ETMEK İÇİN, RABB’İNDEN İZİNLİSİN.
ŞEREF OLARAK BİZE, ÜMMETİN OLMAK YETSİN.
SEN’İ ÇOK SEVİYORUZ, BUNU DA ALEM BİLSİN,
BU VEFA SERÜVENİ, HEP BÖYLE SÜRÜP GİTSİN.
YA NEBİ! SEN HER ZAMAN, BİZİMLE BİRLİKTESİN.
BARAN