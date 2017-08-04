Ülkemizin hal-i pürmelali

GAYRETULLAH’A VARDI, HADDİ AŞTI ŞENAET.
BİR ÇİRKEF DENÂETE ALET OLDU DİYANET.
DİNDARLAR ŞAŞIRIRSA, ÇOĞALIR HEP MEL’ANET.
RİYAKÂRLIK DİZ BOYU, YAPILANLAR İHANET.
BU NASIL MÜSLÜMANLIK, DİLLERDE YOK NEZÂKET.
‘CÜBBELİ’ VE ‘SARIKLI’, ATILAN SALYA NEFRET.
MİLLETİN TARİHİNDE, GÖRÜNÜRDÜ FAZİLET.
İDARE AZINLIKTA, İŞLER TAM BİR REZALET.
CÜBBE, SARIK VE SAKAL EDİLMEKTEDİR ÂLET.
YAZIKTIR ŞEAİRE, SİZİNKİSİ MEFSEDET .
KORKAĞIN BÖYLESİNE, TARİH ETMEZ ŞEHADET.
HASET GÖZÜNE İNMİŞ, ÇOĞU SÜRÜDÜR ELBET.
TEFESSÜH ETMİŞ TOPLUM, YAŞANANLAR SEFALET.
TEKRAR NASIL DİRİLİR, BUNCA YIKIK MEZİYET !
YÜZ KIZARTICI EF’AL, SAYILIYOR MAHARET.
UTANMA DUYGUSU YOK, HAYA ETMİŞ GAYBUBET.
HAKSIZLIK KARŞISINDA, LÂL KESİLMİŞ BİR MİLLET.
‘GÖRMEZ’LİKTEN GELENLER, İNSAN OLAMAZ EBET.
İHMAL ETMEZ YÜCE RABB, O’NUN VERDİĞİ MÜHLET.
BİR DE YAKALADI MI, GÖR BAK NE OLUR HALET.
BUNCA KIYIMA RAĞMEN, HÂLÂ AYAKTA HİZMET.
HAKK’IN YAŞATTIĞINA, OLMAZ ASLA NİHAYET.
KEM SÖZLER SAHİBİNE, GETİRİRKEN ADAVET.
HİZMET GÖNÜLLÜLERİ, BAŞTAN SONA MUHABBET.
GÖRMEDİ BÖYLE BİR GÜN, YAŞAMADI BU MİLLET.
KİMİN ELİNDE KALDI, ON BEŞ ASIRLIK ÜMMET.
YA RÂBB! BU HALİMİZİN DÜZELMESİNE HÜKMET.
GÖNDER DE NUSRETİNİ, BİZLERE MERHAMET ET.
BÂRÂN