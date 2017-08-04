Samanyolu Haber / Yazarlar / Baran / Ülkemizin hal-i pürmelali

Ülkemizin hal-i pürmelali

Baran

Baran

04 Ağu 2017 17:08
    • GAYRETULLAH’A VARDI, HADDİ AŞTI ŞENAET.
    BİR ÇİRKEF DENÂETE ALET OLDU DİYANET.

    DİNDARLAR  ŞAŞIRIRSA, ÇOĞALIR HEP  MEL’ANET.
    RİYAKÂRLIK DİZ BOYU, YAPILANLAR İHANET.

    BU NASIL MÜSLÜMANLIK,  DİLLERDE YOK NEZÂKET.
    ‘CÜBBELİ’ VE ‘SARIKLI’, ATILAN SALYA NEFRET.

    MİLLETİN TARİHİNDE, GÖRÜNÜRDÜ FAZİLET.
    İDARE AZINLIKTA, İŞLER  TAM BİR REZALET.

    CÜBBE, SARIK VE SAKAL EDİLMEKTEDİR ÂLET.
    YAZIKTIR ŞEAİRE, SİZİNKİSİ  MEFSEDET .

    KORKAĞIN BÖYLESİNE, TARİH  ETMEZ  ŞEHADET.
    HASET GÖZÜNE İNMİŞ, ÇOĞU SÜRÜDÜR  ELBET.

    TEFESSÜH ETMİŞ TOPLUM,  YAŞANANLAR  SEFALET.
    TEKRAR NASIL DİRİLİR,  BUNCA YIKIK  MEZİYET !

    YÜZ  KIZARTICI  EF’AL, SAYILIYOR  MAHARET.
    UTANMA DUYGUSU YOK,  HAYA  ETMİŞ  GAYBUBET.

    HAKSIZLIK KARŞISINDA, LÂL KESİLMİŞ BİR MİLLET.
    ‘GÖRMEZ’LİKTEN GELENLER,  İNSAN  OLAMAZ  EBET.

    İHMAL ETMEZ  YÜCE RABB, O’NUN VERDİĞİ MÜHLET.
    BİR  DE YAKALADI MI,  GÖR  BAK  NE OLUR  HALET.

    BUNCA KIYIMA RAĞMEN,  HÂLÂ  AYAKTA  HİZMET.
    HAKK’IN YAŞATTIĞINA, OLMAZ  ASLA  NİHAYET.

    KEM SÖZLER SAHİBİNE, GETİRİRKEN  ADAVET.
    HİZMET GÖNÜLLÜLERİ,  BAŞTAN SONA  MUHABBET.

    GÖRMEDİ BÖYLE BİR GÜN,  YAŞAMADI BU MİLLET.
    KİMİN ELİNDE KALDI, ON BEŞ ASIRLIK  ÜMMET.

    YA RÂBB! BU HALİMİZİN DÜZELMESİNE HÜKMET.
    GÖNDER DE NUSRETİNİ, BİZLERE  MERHAMET  ET.
                                         
    BÂRÂN

    04 Ağu 2017 17:08
    YAZARIN SON YAZILARI
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR
    • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
    • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
    • Samanyolu Haber Google Plus
    RSS Haber
    Haberi sitene ekle
    Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
    18:32:52