Üç ayları uğurlarken...

NASIL BİTTİ ÜÇ AYLAR? BAYRAMA GÜNLER KALDI.
BİTMEZ BU KADAR ZAMAN, DİYENLER HEP ALDANDI.
DOKSAN GÜNLÜK SÜREYİ, GAFİLLER UZUN SANDI.
MÜTEYAKKIZ OLANLAR, HİÇ BUNA ALDANMADI.
DAHA DÜN REGAİPTİ, GECELER NOKTALANDI.
GÜNLER, HAFTALAR, AYLAR ARD ARDA SIRALANDI.
HER YIL OLDUĞU GİBİ, YİNE YARIN BAYRAMDI.
MİRAÇLAR BERATLARI KADİRLERE DAYADI.
SAHURLAR VE İFTARLAR, HEPSİ DE ÇOK NAZLIYDI.
MEĞER SAYILI GÜNLER, AZALDIKÇA AZALDI.
MEALLİ MUKABELE, SAATLERİ ALIRDI.
NETİCEDE BAKARSIN, RUHLAR KUR’ANLAŞIRDI.
RAMAZANIN SÜNNETİ, TERAVİHLER ASILDI.
BAZI CAMİLERDE DE HATİMLE KILINIRDI.
YORGUN BEDENE İNAT, RUHLAR ZİNDE KALIRDI.
AÇLIK VE SUSUZLUKLAR, HEPSİ BİRER FASILDI.
ÜÇ AYLAR MİSAFİRDİ, GÖNÜLLERDE KALIRDI.
BAĞRINI AÇANLAR DA, ONDAN İLHAM ALIRDI.
NE MÜMİNLER GEÇEN YIL, ÜÇ AYI BARINDIRDI.
BU YIL GELEN ÜÇ AYLAR, ONLARI BULAMADI.
SICAK VE UZUN GÜNDE, ORUÇLU BUNALIRDI.
RAMAZANLAŞAN RUHLAR, SİMADAN TANINIRDI.
AĞIRLANDI ÜÇ AYLAR, ŞİMDİ DE UĞURLANDI.
SABREDİP DAYANANLAR, NE SEVAPLAR KAZANDI.
YÂ RAB BU ÜÇ AYLARDA DERTLİ KULLARIN VARDI.
ONLARA BİR FEREÇ VER, ARTIK TÂKAT KALMADI.
ZALİMLER İNSANLIKTAN HİÇ DE NASİP ALMADI.
KARARAN VİCDANLARDAN MERHAMET DUYULMADI.
BÂRÂN
*Bu şiir 2017 Ramazan'ın son günlerinde itikafta yazılmıştır