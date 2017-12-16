Ruhum kaldı hapiste!

İÇİMDE DERİN SIZI, CANLARIM VAR ZİNDANDA.
BEDENİM OLMASA DA, HAPİSHANE RUHUMDA.
SOĞUK BİR KIŞ GÜNÜNDE, KALAKALDIM ORTADA.
ANLAMAZ KİMSE BENİ, DUYULMAM SOLUKLARDA.
HÜKÜM VERENLER TUTSAK, PEYLENMİŞLER BURADA.
ADALET DUYGUSU YOK, MÜFLİS VİCDANLARINDA.
İZZET-ŞEREF YOK OLMUŞ, AKILLAR PARA-PULDA
SATILIK ŞAHSİYETLER, BEŞ PARALIK DÜNYADA.
YAŞANANLAR ZULÜMDÜR, BU ASRIN DAVASINDA.
TİYATRO OYNANIYOR, MAHKEME SALONUNDA.
GÜLÜNÇ İDDİALAR VAR, ATILAN İFTİRADA.
İNSANLIK YARA ALDI, CILIZ SAVUNMALARDA.
BEBEĞE MERHAMET YOK, HÜRMET YOK YAŞLIYA DA.
İNSANLIK İFLAS ETMİŞ, BUZ GİBİ DUVARLARDA.
KARINCAYA BASMAZKEN, TERÖR VAR İTHAMLARDA.
BU DAVA BURDA BİTMEZ, DEVAMI VAR UKBADA.
DEĞER Mİ FÂNİ DÜNYA, BU KADAR RİSK ALMADA.
MAKAMA VE SARAYA, KÖLESİNE TAPMADA.
BİRİNİ GÖNÜLLEYİP, MİLYONLARI YIKMADA.
HESAP VAR AHİRETTE, HEM DE YÜCE DİVANDA.
AKIL TUTULMASI BU, BİR MİLLET UÇURUMDA.
GÜN SAYIYOR HERHALDE, BUGÜN VE YARINLARDA.
ÂKIL İNSAN KALMAMIŞ, VARSA DA BAŞI KUMDA.
ÜÇ MAYMUN OYNANIYOR, ULEMA ARASINDA.
BU SÜREÇ BÖYLE GİTMEZ, FÂNİLİK VAR İNSANDA.
KİM EBEDİYYEN KALMIŞ, EMANET İKTİDARDA.
TARİH NASIL YAZACAK, ZALİMLERİ SONUNDA.
YÜZ KARASI BİR GÜRUH, İNSANLIKLARI HURDA.
HİZMETİN İNSANLARI, YA YURTTA YA DIŞARDA.
NİYETLERİ DEĞİŞMEZ, NE ORADA NE BURDA,
ALLAH’IN ARZI GENİŞ, HİCRET DİYARLARINDA.
DEĞİL Mİ DÜNYA FÂNİ, ASIL VARLIK BEKADA.
DAVA ŞUURU SAKLI, ADANMIŞ RUHLARINDA.
KAYIP SAYILMAZ BUNLAR, HAREKET İNSANINDA.
AKTİF SABIR GÖSTERİR, YOLLAR DARALDIĞINDA.
ÜMİTLE KOŞTURURLAR, HİZMET VAR YARINLARDA.
RUHLARI HÜR ONLARIN, BEDENLER HAPSOLSA DA.
BÜTÜN BAŞLAR FEDADIR, BU İMAN DAVASINDA.
BÜYÜK ZATLARA BAKIN, HAYATLARI ORTADA.
BU YOLUN KADERİDİR, NEFİS HOŞLANMASA DA.
MASUM KADIN VE YAVRU, NASIL KALIR ZİNDANDA.
DAYANMAZ BUNA YÜREK, İZ’ANLAR HAFAKANDA.
TAŞ KESİLMİŞ VİCDANLAR, MERHAMET UZAKLARDA.
ALLAH’A ARZUHALİM, ‘İMDAD ETSİN YAKINDA’
BÂRÂN