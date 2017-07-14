Müminin secde hali

YÜZLER KIBLEYE DÖNÜK, ALIN SECCADEDEDİR.
VÜCUT DENGEYİ BULMUŞ, YEDİ AZA YERDEDİR.
AYAKTAN SONRA DİZLER, ELLER VE BAŞ ÖNDEDİR.
KALKARKEN BUNUN TERSİ, HER ŞEY SIRA İLEDİR.
BEDENLE YAPILSA DA, ASIL RUH SECDEDEDİR.
ŞUUR VE İRADEYLE GÖNÜL O AN ZEVKTEDİR.
YAŞ İLERLEDİĞİNDE, ZOR GELEN SECDELERDİR.
SANDALYEDE KILANLAR, SECDE ÖZLEMİNDEDİR.
TESBİHATLAR DİLDEYKEN, TALEPLER GÖNÜLDENDİR.
RABB’E OLAN YAKINLIK, SADE SECDELERDEDİR.
KULLUĞUN GÖSTERGESİ, TAM DA BU HALLERDEDİR.
MÜMİNİN YÜZ HATTINDA, SECDE İZİ BELLİDİR.
HAK AŞIĞI GÖZLERSE, SECDELERDE NEMLİDİR.
GÖZYAŞIYLA ISLANAN SECCADE NASİPLİDİR.
İKİ BÜKLÜM VAZİYET, SADECE SECDEDEDİR.
BAŞLAR AYAK, AYAK BAŞ, HEPSİ BİR SEVİYEDİR.
YERDE SÜRÜNEN BEDEN, RUHSA YÜKSEKLERDEDİR.
KULUN MÜMİN KİMLİĞİ, SECDESİNDE GİZLİDİR.
NEREDE KALDI KİBİR, BÜTÜN YÜZLER YERDEDİR.
TEVAZU VE MAHVİYET, RUHLAR HACALETTEDİR.
KALP VE KAFA BİRLİKTE, SECDELERDE ÖNDEDİR.
RABB’İN AZAMETİNE, KUL TESLİMİYETTEDİR.
HELE SEHER VAKTİNDE, SECDELER DEĞERLİDİR.
BAŞI ERKEN KALDIRMAK, AKIL KÂRI DEĞİLDİR.
İBLİS ŞEYTAN OLALI, HAYATI SECDESİZDİR.
ARKASINDAN GİDENLER, O GİBİ NASİPSİZDİR.
KULLUĞUN ALÂMETİ, NAMAZIN SECDESİDİR.
SECDE YOKSA BİR KULDA, ŞEYTANIN GÖLGESİDİR.
ALLAH’IN KARŞISINDA, MAHLÛKAT SECDEDEDİR.
EN ŞUURLU SECDELER, EBNA-İ ÂDEM’DEDİR.
ENBİYANIN SERVERİ, SECDEDE İLERDEDİR.
ONUN İNİLTİLERİ, ÜMMETLE İLGİLİDİR.
MAHŞERDEKİ SECDESİ, RABB’E NİYAZ İLEDİR.
SECDE EDEN ÜMMETE, ŞEFAAT DİLENENDİR.
BÂRÂN