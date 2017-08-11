SEBEPLER SUKÛT ETTİ, BEKLENİYOR İNÂYET.
BELÂYA SABIR GEREK, DAYAN KALBİM HA GAYRET.
VERDİKLERİNİ ALIR, ONDA DA VAR BİR HİKMET.
UMULANDAN ÇOK VERİR, HELE SEN DE BİR SABRET.
DÜNYAYI SEVDİRMEZ O, VERİR ONCA MUSİBET.
KULU İMTİHAN EDER, VAR MI ONDA METANET?
NUR YOLUNU TUTARSA, ALLAH VERMEZ Kİ ZULMET.
O’NUN ŞE’NİDİR RAHMET, HEM DÜNYA HEM AHİRET.
TESADÜFLERE YER YOK, SERAPA VARLIK İBRET,
NEREYE BAKARSAN BAK, HER ŞEY O’NA DELÂLET.
KUL ELİNDEN NE GELİR, HER TARAFI ACZİYET.
RAHMAN’A EL AÇARSA, ELDE EDER BEREKET.
O’NSUZ YAŞAYAN BEŞER, TERCİHLERİ DALÂLET.
ÇIKMAZ YOLA GİRENİN, AKIBETİ FELÂKET.
ZALİMLER HAKK’A DÜŞMAN, İŞLERİ HEP EZİYET.
İNLEYENLERİN SESİ, ONLAR İÇİN KILARNET.
KATILAŞAN KALPLERDE, OLMAZ ASLA MERHAMET.
KÂTİLDE VE GÂSIPTA DUYULMAZ HİÇ NEDÂMET.
DÂVÂ ADAMI OLAN, ZALİME DEMEZ ‘AFFET’
ÖZÜR DİLEMEZ MÜMİN, RUHU YAŞAMAZ ZİLLET.
KURTAR BİZİ ZULÜMDEN, ÂLEM EYLESİN HAYRET.
ZALİMLERİ TEZ ELDEN, KAHREDECEKSEN KAHRET.
BUNCA MAZLUM VE MAĞDUR, BEKLİYORKEN ADALET.
YÂ RABB! SEN HEPİMİZE, BÜYÜK BİR İNAYET ET.
BÂRÂN