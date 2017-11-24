İman ettiğim Allah (cc)

ÖNCE MA’RİFET GELİR, SONRA MUHABBETULLAH.
BİLGİDEN SEVGİ DOĞAR, ARKASINDAN ZİKRULLAH.
ESMA VE SIFATIYLA, TANINIYOR ZATULLAH.
KİM O’ NA İMAN ETSE, KALBİNDE VAR NURULLAH.
BİZE RABBİ TANITTI, ELÇİSİ RASULULLAH.
HEM DE SEVDİRDİ O’NU, ÜMMETE HABİBULLAH.
KUR’AN’ DIR O’NUN SÖZÜ, DİLLERDE KELÂMULLAH.
GÖNÜL VERDİ ALLAH’A, DAİMA RİCALULLAH.
YARATILMIŞ OLANLAR, HER BİRİSİ HALKULLAH.
TÜKETİLEN RIZIKLAR, ELBETTE NİMETULLAH.
İHSAN ETTİKLERİNDE, APAÇIKTIR LÜTFULLAH.
KEREMİNE ŞÜKREDER, KÂMİL OLAN EHLULLAH.
YAŞAYAN MÜMİNLERE, ELZEMDİR SIBĞATULLAH.
BULUNURSA O BOYA, İŞTE O AHLÂKULLAH.
SENELER VE DE AYLAR, HEP OLUR EYYAMULLAH.
BU DERİNLİKLE KULLAR, OLMUŞTUR CUNUDULLAH.
SEMADA MELÂİKE, ARZDA DA İBADULLAH.
YAŞARLAR BERABERCE, RUHLARINDA HAVFULLAH.
RIZA MERKEZLİ HAYAT, CENNETTE CEMALULLAH.
ARALARINDA OLSA, BENDENİZ FAKİRULLAH.
BÂRÂN