Hizmet ve biz

YARATTI BİZİ İNSAN, ULAŞTIRDI İSLÂMA.
GÖNDERDİ HABİBİNİ, BİZLER UYDUK İMAMA.
TEKBİR SADALARIYA, İNLEDİ ARZ-U SEMA.
DİNİMİZE SARILDIK, SAYGI DUYDUK AHKÂMA.
YAYMAK İÇİN BU DİNİ, BAŞVURDUK HER AKVAMA.
TEMSİLE EŞLİK ETTİ, TEBLİĞ GELDİ KIVAMA.
KADIN-ERKEK HEPİMİZ, YÜKSELDİK BU MAKAMA.
SAHABE MESLEĞİYLE VARLIĞI ALGILAMA.
HER ŞEYİ FEDA EDİP, BAĞIRLARA TAŞ BASMA.
YAŞAMAYI UNUTUP, BAŞKASINI YAŞATMA.
HERKESİN SİNESİNE, YÜCE RABBI DUYURMA.
HİZMETİ BURDA YAPIP, ÜCRETİ ORDA ALMA.
PEYGANBERANÎ BİR İŞ, BAŞKA BİR YOL ARAMA.
TÜM DÜNYAYI VERSELER, PEŞİN OLARAK SAYMA.
NEFSİN DİZGİNLERİNİ GÜÇLÜ TUT, BOŞA SALMA.
BU YOLUN KADERİDİR, KİMSEYE GÖNÜL KOYMA.
ZALİMDEN GELEN ZULME, HİÇ BİR ZAMAN ALDIRMA.
SABIR VE METANETLE, HİZMETLERE DEVAMA.
İNAYET-İ İLÂHÎ, HIFZIYETLE KORUMA.
BAŞIMIZDA MÜCEDDİT, HAKİKİ BİR ADAMA.
BEY’AT ETTİK HEPİMİZ, HAVASTAN TÂ AVÂMA.
RUHLARIMIZ ZİLLETTEN, BÖYLE KALKTI KIYAMA.
YEPYENİ BİR RENK GELDİ, SALÂTA VE SIYAMA
İMAN-AMEL VE AHLÂK, HEPSİNİ DE ANLAMA.
RAHMET KAPILARINI, SIRAYLA ARALAMA.
ANADOLU İNSANI, DUALARLA YALVARMA.
GENCİ VE İHTİYARI, RUHLARDA YOK SAVRULMA.
BU ASIRDA GÖZYAŞI, BAŞKASINA AĞLAMA.
NE GÖRMÜŞTÜ BU NESİL, NE DE BİR HATIRLAMA.
ÖYLE BİR COŞKU SELİ, SİNELERİ DAĞLAMA.
GÖNÜLLÜLER HİZMETİ, ASR-I NEBİDEN KALMA.
İNSAN-İMKÂN VE MEKÂN, VARI HİZMETE SUNMA.
YOK OLDUĞUNDA BİLE, ÂTİYİ PLÂNLAMA.
BÖYLE GELDİ BU DÜNYA, HEP BÖYLE GİDER SANMA.
BU DÂVÂ RABBİMİZİN, BAŞKA TÜRLÜ ANLAMA.
CEFA ÇEKMEDEN OLMAZ, YAPILANLARA BAKMA.
NERDEN GELİRSE GELSİN, YÖNÜNÜ BİLE SORMA.
DEĞİL Mİ Kİ ALLAH VAR, O’NUN YOLUNDA OLMA.
BİZİM GERÇEK GAYEMİZ, KADERE VAR İNANMA.
ALLAH’IM BİR FEREÇ VER, MAZLUMA VE MAHKUMA.
KURTAR ONLARI TEZDEN, CAN GELMEDEN HULKUMA.
BİR FIRSAT DAHA LÜTFET, BU GÜZEL İNSANIMA.
BÜTÜN MELEKLERİNİ, GÖNDER BİZE YARDIMA.
BARAN- ARALIK 2016