Hicretten iniltiler!

NİYET ETTİM HİCRETE BEN, KOLAY KIL ZORLAŞTIRMA.
KURTULARAK GÜNAHLARDAN, ULAŞAYIM RABB’IMA.
FANÎ OLAN NE VARDIYSA, ATAYIM BEN ARKAMA.
SENİN BEĞENDİKLERİNİ, BEN ALAYIM YANIMA.
İÇİME BİR FERAHLIK VER, ŞAMİL OLSUN RUHUMA.
DİLİM DE TERCÜMAN OLSUN, SAKLI DUYGULARIMA.
RİYADAN DA UZAK EYLE, HİÇ DÜŞÜRME YÂDIMA.
FERYATLARIM UFKU TUTSUN, YAKARAYIM RABB’IMA.
ISLAH ETSEN HEPİMİZİ, FEREÇ VERSEN MAZLÛMA.
ZALİMLERİ BERBAT ETSEN, İBRET OLSA AKVAMA.
BUNCA MUZDAR KULLARIN VAR, İMDAT EYLE MAHKÛMA.
ANA YAVRUSUYLA MAHPUS, YÛF OLSUN O HÜKKÂMA.
KARARAN VİCDANLARDAN, NEFRET YANSIYOR AHKÂMA.
BÖYLE ZALİMCE KİNDARLIK, YAKIŞMAZ Kİ ADAMA.
İNSANA SAYGI TÜKENDİ, HAİNLER DÖNDÜ YAMYAMA.
DEVLET TERÖRE GİRİŞTİ, HARAMİLER DE KIYIMA.
YÂ RABBENA! SEN’DEN BAŞKA, KİM KOŞAR İMDADIMA.
DAYANACAK GİBİ DEĞİL, MUKAYYET OL AKLIMA.
BU YAPILAN HAKARETLER, DOKUNUYOR KANIMA.
KORKMASAYDIM EĞER SEN’DEN, KIYARDIM BEN CANIMA.
BEŞ PARA ETMEZ DÜNYA, YOKSA HİZMET İMANIMA.
İZZETİMLE YAŞAMAZSAM, NE DENİR VARLIĞIMA?
ŞEREFİMLE ÖLÜRÜM DE, OLMAZ BENDE SAVRULMA.
SÖZ VERMİŞİM BEN BİR KERE, DÖNMEK GELMEZ HATIRIMA.
BU HİZMET’TE OLDUĞUMDAN, GEÇSE HERKES KARŞIMA.
ASLA YILGINLIK GÖSTERMEM, KALSAM DA TEK BAŞIMA.
BÂRÂN