Hicrette Bayram

HİCRET ALDI GÖTÜRDÜ, YABANCI TOPRAKLARA.
KANAT AÇTI GÖNÜLLER, UPUZUN UFUKLARA.
BAYRAMIN BİR DİLİ VAR, ÇOCUK VE YAŞLILARA.
KAYNAŞTIRAN SEVGİDİR, RUHU BAŞKA RUHLARA.
HİZMETİN KURBANLARI, GİDERDİ KIT’ALARA.
BİR NİMET PAYLAŞIMI, UZAK COĞRAFYALARA.
HÜZÜN RENGİNİ ÇALMIŞ, AYLARA VE YILLARA.
KOVALAMIŞ SEVİNCİ, BAMBAŞKA DİYARLARA.
ÇOCUK HER YERDE ÇOCUK, SIĞIŞIR KUCAKLARA.
EBEVEYN YANLARINDA, ÖZENDİM ÇOCUKLARA.
YURT OLMUŞ, HİCRET OLMUŞ, NE GAM O YAVRULARA.
YETER Kİ ANA-BABA YAKIN DURSUN ONLARA.
KALABALIK İÇİNDE, YALNIZ YAŞAYANLARA.
HİCRETTE BAYRAMLAŞMAK, İNAT Kİ MİLYONLARA.
NİCE BAYRAMLAR GÖRDÜK, EMANET ZAMANLARA.
YENİDEN YAŞANIR MI, SORSAK O YÂRÂNLARA.
GURBET ÇOK TESİR ETMEZ, ’BİRLİK’TE OLANLARA.
YALNIZLIK PAYLAŞILIR, HUZUR GELİR RUHLARA.
SON ‘’BURUK BAYRAM’’ DERİM, HEP BİZDEN SORANLARA.
BİR GÜN MUTLAK VARIRIZ, GERÇEK BULUŞMALARA.
BÜYÜĞÜMÜZ HAYATTA, TÂLİBİZ BAYRAMLARA.
TEFERRUAT DENİLİR, GAYRİDE KALANLARA.
MUHACİRE YARDIMDA, HERKES DÜŞTÜ YOLLARA.
YENİDEN BİR RUH GELDİ, ENSAR ARKADAŞLARA.
MAHPUSA VAR MI BAYRAM, SILA AKRABALARA.
BU HASRETLER SON BULSA, ANA VE YAVRULARA.
ÜMİDİMİZ DİPDİRİ, HÜKMEDEN ZAMANLARA.
O HEP KAPILAR AÇAR, TÜM İHLÂSLI KULLARA.
BIRAKMA BİZİ YALNIZ, İNSAFSIZ ADAMLARA.
TEZ ELDEN İNAYET VER, MEÇHUL BAHADIRLARA.
BÂRÂN