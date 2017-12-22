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Bu hizmet

Baran

Baran

22 Ara 2017 17:51
    • BİR İMAN DAVASININ, UNVANIDIR BU HİZMET.
    BÜTÜN DÜNYAYI SARDI, HER YÖNÜYLE BEREKET.
    GİTTİĞİ DİYARLARA, GÖTÜRÜYOR NEZAHET.
    YENİDEN DİRİLİYOR, BU ÜMMET-İ MUHAMMET.

    MERKEZİNDE EĞİTİM, VAR OLDUKÇA BU HİZMET.
    UZAKLAR YAKIN OLUR, NİYETLERİNDE HİCRET.
    HEDEF OLDU SATH-I ARZ, BÜTÜN BİR BEŞERİYYET.
    GÖNÜLLER ŞAHA KALKTI, EY ÜMMET-İ MUHAMMET!

    NİCE KALPLERE GİRDİ, YILLAR BOYU BU HİZMET.
    ŞAHSA DERİNLİK KATTI, AHLAKA DA FAZİLET.
    CÖMERTLİK ŞİAR OLDU, KADIN-ERKEK SEHAVET.
    DİRİLMEK ZAMANIDIR, KALK ÜMMET-İ MUHAMMET!

    DÜNYALIK HİÇBİR ŞEYE, TALİP OLMAZ BU HİZMET.
    SADE ALLAH RIZASI, İHLAS İLE BİR NİYET.
    BAŞKASINI YAŞATMAK, OLMALI İNSANİYET.
    BİR TARİH YAZILIYOR, BAK ÜMMET-İ MUHAMMET!

    SÜNNETLE UYUMLUDUR, HER DÖNEMDE BU HİZMET.
    KUR’AN’A GÖNÜL VEREN, HİÇ YAŞAR MI SEFALET.
    ASRINI İDRAK EDEN, TALİHLİ KULDUR ELBET.
    İLTİFATA MAZHARSIN, EY ÜMMET-İ MUHAMMET!

    YAŞ VE BAŞ HESABINA, HİÇ BAKMIYOR BU HİZMET.
    KİM TERCİH EDİLMİŞSE, RAB NEZDİNDEN KERAMET.
    SON NEFESİNE KADAR, DİŞİNİ SIK VE SABRET.
    DAVA BAKİ KUL FÂNİ, AH ÜMMET-İ MUHAMMET!

    BİLGİ TOPLUMU OLSAK, ÖNÜMÜZDE BU HİZMET.
    TEKKE-MEKTEP DİRİLSE, YEPYENİ MEDENİYET.
    BİRLİKTE HAYAT BULUR, MA’RİFETLE NEZAKET, 
    BUGÜN BUNA MUHTAÇTIR, BU ÜMMET-İ MUHAMMET.

    BÂRÂN
    22 Ara 2017 17:51
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