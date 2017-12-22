BİR İMAN DAVASININ, UNVANIDIR BU HİZMET.
BÜTÜN DÜNYAYI SARDI, HER YÖNÜYLE BEREKET.
GİTTİĞİ DİYARLARA, GÖTÜRÜYOR NEZAHET.
YENİDEN DİRİLİYOR, BU ÜMMET-İ MUHAMMET.
MERKEZİNDE EĞİTİM, VAR OLDUKÇA BU HİZMET.
UZAKLAR YAKIN OLUR, NİYETLERİNDE HİCRET.
HEDEF OLDU SATH-I ARZ, BÜTÜN BİR BEŞERİYYET.
GÖNÜLLER ŞAHA KALKTI, EY ÜMMET-İ MUHAMMET!
NİCE KALPLERE GİRDİ, YILLAR BOYU BU HİZMET.
ŞAHSA DERİNLİK KATTI, AHLAKA DA FAZİLET.
CÖMERTLİK ŞİAR OLDU, KADIN-ERKEK SEHAVET.
DİRİLMEK ZAMANIDIR, KALK ÜMMET-İ MUHAMMET!
DÜNYALIK HİÇBİR ŞEYE, TALİP OLMAZ BU HİZMET.
SADE ALLAH RIZASI, İHLAS İLE BİR NİYET.
BAŞKASINI YAŞATMAK, OLMALI İNSANİYET.
BİR TARİH YAZILIYOR, BAK ÜMMET-İ MUHAMMET!
SÜNNETLE UYUMLUDUR, HER DÖNEMDE BU HİZMET.
KUR’AN’A GÖNÜL VEREN, HİÇ YAŞAR MI SEFALET.
ASRINI İDRAK EDEN, TALİHLİ KULDUR ELBET.
İLTİFATA MAZHARSIN, EY ÜMMET-İ MUHAMMET!
YAŞ VE BAŞ HESABINA, HİÇ BAKMIYOR BU HİZMET.
KİM TERCİH EDİLMİŞSE, RAB NEZDİNDEN KERAMET.
SON NEFESİNE KADAR, DİŞİNİ SIK VE SABRET.
DAVA BAKİ KUL FÂNİ, AH ÜMMET-İ MUHAMMET!
BİLGİ TOPLUMU OLSAK, ÖNÜMÜZDE BU HİZMET.
TEKKE-MEKTEP DİRİLSE, YEPYENİ MEDENİYET.
BİRLİKTE HAYAT BULUR, MA’RİFETLE NEZAKET,
BUGÜN BUNA MUHTAÇTIR, BU ÜMMET-İ MUHAMMET.
BÂRÂN