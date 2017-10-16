Utanıyorum bacım, çok utanıyorum





O gün sözün bittiği yerdi.





Sümeyraları, Nesibeleri örnek vermiştim. Her şeye rağmen dayan bacım demiştim.





Darılmak yok, incinmek yok, yılmak yorulmak yok demiştim. Ama şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum...





Irzıma, iffetime dost ve müslüman görünümlü münafığın pis ve kirli eli değdikten sonra ne diyeceğimi bilemiyorum.





Kahrolası, yüz karası böylesi müslümanlık anlayışından utanıyorum...





Tarihte o pâk mualla eteğimize Yunan'ın namahrem eli değdi derlerdi. Dün de Bosna'da Sırplar bacımın iffetine dokunmuş ona ağlamıştık...





Evet ama bugün İslam kılıklı hoyrat münafıkların hallerini okuyunca, neye uğradığımı şaşırdım. Yaşanır mıydı bunlar İslam ülkesinde? İslama on asır bayraktarlık yapmış bir milletten umulur muydu?





Böyle şenaet, böyle denaet nasıl olur bu topraklarda olur?





Utanıyorum ülkem demeye!..





Utanıyorum...

Dayan bacım dayan demiştim bir ara!.