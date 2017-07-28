Özal'la bir hatıra ve hasbihal

Nerdesin adam?



Baykuşlar otağında tünemiş! Güvercin görüntüleri şovunda..

Ormanlarda çakallar tilkiler oltada! Aslanlar havasında!

Nerdesin adam?

Leşe konmuş sarı sinekler

Kartallar tavırlarında kanat çırpıyorlar..

Seni seven ülken Anadolu işgalde, yalancı düzenbaz fatihlerce.. Ya sen nerdesin?

Yaptığın yollar projeler çalındı, ranta döndü.. Hırsızlara bayram!

Serhatı ziyaret etmiş, etrafındaki erkana Hacı Kemal'i anlatmıştın.. Bunların bir Hacı Kemalleri var...

Benim on tane Hacı Kemalim olsaydı ben dünyayı parmağımda oynatırdım demiştin!.

Şimdi Hacı Kemal'in terörist ilan edildi.. Yüz binlerce kardeşi zindanlarda çürüyor..

Be adam nerdesin?

Hacı Kemal işkencede,

Namusu payimal

Bebekleri analarından alıkonuldu şimdi!

Anadolu anası emzirmesin bir daha o koçyiğitler yetişmesin diye!.

Peygamberin adını dünyaya duyurulması için anadan babadan yardan feragat etmesin diye!.

Adanmışların yollarına pusular kuruldu..

Hatırlıyor musun?

Dünyanın geleceği için bu okullar çok önemli bu projeyi bilseniz demiştin..

Dünyanın kaderinde nasıl bir rol oynayacak bir bilseniz demiştin!

Evet bugün necabetsiz, asaletsiz, tarihsiz ve de bir talihsizce kapatıldı..

Terör yuvaları diye ülke ülke gezilip ispiyon ediliyor..

Nerdesin adam neden ses vermiyorsun?

A be yiğit adam...





Bahattin Karataş



