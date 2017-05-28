Ehli himmete bir çağrı

Türkiye göz göre göre yaralı birinin kan kaybıyla eriyip feci bir akıbete gidişi gibi acı bir sonla karşı karşıya!



Hem de seviyorum diyenlerin ellerinde!

Hem de başka sevenleri hıyanetle itham ederek!

Hatta biz de seviyoruz diyenlere karşı uyduruk bir darbe tiyatrosuyla yüzlerce masumu katlederek, yüz binlercesini hapsederek, ekmeğinden aşından ederek,



Hem de kan vermek isteyen, 'yaralıya yardım!' diyenlerin ses ve soluklarını keserek..

Aman ya Rabbi bu nasıl bir cerbeze?

Bu nasıl bir diyalektik? Bu nasıl bir ihanet ve nifak?

Hocaları, hacıları, tarikat ve cemaatleri arkasına alarak,

Bir elma şekeri ile kandırarak!

Ama efendiler!

Ey vicdanları taş değil, kaya kesilenler!

Yeter artık bir deliye kalan ülke size de yaramayacak!

Size leş kargaları tıkınacak, zehir zıkkım olsun yiyecek bir şey kalmadı!

Ülke paylaşıldı.. Tarihinde ne böyle bir hıyanet, ne böyle bir körlük, ne böyle bir aymazlık ne de böyle bir serserilik gördü..

Yazık artık!. Yok mu birileri?

Yok mu sahip çıkacak kimsesi bu ülkenin?

Meğer ne az seveni ve ne de çok sevmeyeni varmış!

1000 yıllık bir maziyi, şanlı tarihi çökertti... Bir düzine tarihsiz ve de talihsiz.

Ayakta gezen cenazeleri geçtik.. Ehli himmet yatırlar, siz himmet edin bari.. N'olur himmet!!.

Dinimiz gitti, dindarımız bitti, ülkem vatanım gitti, millet o eski millet değil artık! Türkiye o eski Türkiye değil!. Baykuşlara bayram, viraneler.. Harabeler ve harabatiler ülkesi!.

Eyvah diyenler de bitti, içerdeler!! Elleri kelepçeli, gözleri bağlı, fareler de gemiyi terk etmek üzere

Feci bir akıbete, acı bir sona doğru gidiliyor,

Hem de güya seven sahte sevgililerinin kucağında, yaralı kan kaybından gitti gidiyor!. Ama bir taraftan nebbaşlar üstündekilerini soyuyorlar..

Denizden kurtarıp da ırzına geçtikleri vatan, din, ülke ve millet mefahir gidiyor beyler!

Ey dindarım diyenler !..

Ey vatanperverim, milletim memleketim diyenler!. Bütün insi cinni şeytanlar birleştiler..Yüz yıllardır bu dine ve bu millete hain mikroplar sinsice saklanmışlar, gizlenmişlermiş meğer bünyede..

Bugünü, en zayıf günümüzü bekliyorlarmış!. Yere düşünce başımızda bıçaklarını çekmiş ülkenin derisini de soymaya çalışanları görünce…

Bütün ehli himmete, ehli gayrete.. Herkese çağrı!.

Hamiyetperverlikte samimiyseniz son demlerini yaşayan milletin ruhuna sahip çıkın efendiler..





Bahattin Karataş