Zulümde 27 Mayısçılar geride bırakıldı!

Pazartesi bir haber düştü sosyal medyaya. K. Ereğli'de 3 gün önce sezaryenle doğum yapan bir İngilizce öğretmeni tutuklanmıştı! Bebek ve lohusa anne cezaevine kondu! Haberleri ve fotoğrafları görünce gayri ihtiyari, '27 Mayısçılar, siyasi İslamcılardan daha insaflıymış!" dedim.







Anlatayım..





27 Mayısçılar bütün Demokratları tutukladı. İçlerinde milletvekili Necla Tekinel de bulunuyordu. Yassıada'da şartlar kötüydü. DP'lilere sert davranıyorlardı. Necla Tekinel'i Bizans zindanlarında sorguladılar. Ancak bir süre sonra Necla Hanım'ın hamile olduğu anlaşıldı. Cezaevi yönetimi bu durumu öğrenince muamele değişti! Yumuşadılar!





DP'li vekil, Yassıada duruşmaları sürerken rahatsızlanınca hastaneye (Kasımpaşa) kaldırıldı. Bir oğlu dünyaya geldi. Anne ve bebek, 20 gün hastanede tutuldu. Mehmet adı konulan bebek için koğuşta yer ayrılmıştı. Ama Necla Hanımın stresten sütü kesildi. Bebeğini bir süre dışardan aldırdığı sütle besledi. Daha sonra bebek, babaannesine teslim edildi! Necla Tekinel, Kayseri cezaevinde 2 yıl hapis yattı ve çıktı.





Peki ya sonra? Hikaye böyle bitmedi! Normalleşme adımları atıldı. 27 Mayısçılar, lanetle anılır oldular! Necla Tekinel, avukatlığa ve siyasete döndü. 'Yassıada bebeği' Mehmet, iyi bir eğitim aldı. Yurtdışına gitti. Tıp okudu. Ülkemizin en ünlü kanser cerrahlarından biri oldu, büyük bir başarı hikayesi yazdı...







Kısaca ondan bahsedeyim.... Bir yere bağlayacağım... Op. Dr. Mehmet Tekinel, Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1985 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakultesi'nden mezun oldu. 1987 yılında Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Claude-Bernard Üniversitesi'nde Genel Cerrahi üzerine ihtisasını tamamladı.





Fransa'da bulunduğu süre içerisinde, Viseral Cerrahi ve Kolorektal Cerrahi dallarında üst ihtisasını tamamlayan Tekinel, dünyada ilk kez Laparoskopik Cerrahi gerçekleştiren Prof. Dr. Phillip Mouret'in ekibinde yer aldı. Fransa ve Türkiye'de özel kurslarda Laparoskopik Cerrahi eğitimi verdi.







1994 yılında Türkiye'ye döndükten sonra International Hospital'da çalışmaya başladı; aynı yıl burada “Laparoskopik Cerrahi'de Yeni Ufuklar” isimli sempozyumunu düzenleyerek bu çerçevede Türkiye'deki ilk interaktif laparoskopik kasık fıtığı ve anti-reflü (Nissen) ameliyatlarını gerçekleştirdi.





1998 yılında İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde Genel Cerrahi ve Endoskopik Cerrahi bölümünü kurdu. 2002 yılından itibaren hastalarını Özel Surgimed Genel Cerrahi Merkezinde kabul ediyor.





2002 yılında Türkiye'de ilk interaktif laparoskopik kolon ve rektum ameliyatlarını İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde düzenlediği sempozyumda IRCAD'dan Prof. Leroy ile birlikte gerçekleştirdi. Aynı yıl Avrupa'da İleri Laparoskopik Cerrahi (Advanced Laparoscopic Surgery) alanında Elit Laparoskopik Cerrah olarak kabul gördü.





Halen kolorektal , onkolojik cerrahi, ve meme cerrahisi alanlarında çalışmalarına devam ediyor.





Bugüne dönersek... AKP zulmünün bu topraklarda bir örneği bulunmuyor. Bebeklere ve lohusa kadınlara bile en ahlaksız işkenceyi yapabilen bu hastalıklı zihniyet, eski çağlardaki Tiranlıklarla yarışıyor! Üstelik bunu din maskesi ile yapıyor. Firavun bile kadınlara böyle davranmamıştı... Ancak ne olursa olsun; tarihteki emsalleri gibi kaybedecekler. 'Yassıada bebeği' örneğinde olduğu gibi... Mazlumların hikayesi ise henüz yazılıyor ve bitmedi...







Ali Emir Pakkan



Twitter @AliEmirPakkan