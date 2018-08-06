Zulme cevap: Yine hizmet

Geçtiğimiz günlerde Şibirgan Afgan-Türk Lisesi, Dostum yanlısı polislerin ve silahlı askerlerin baskınına uğradı. Maarif Vakfı, uzun süredir bu liseyi gasp etmeye çalışıyor, veliler ve öğrenciler direniyordu. Baskında yaralananlar oldu. Afganlılar, okullarını Türk haramilere vermek istemiyordu.







1 Ağustos 2018, üniversite sınav sonucu açıklandı. Maarifçilerin el koymak istediği Şibirgan Afgan Türk Lisesi öğrencileri ilk on derecenin 9’unu kazandı. Afgan Türk Kız lisesinden Tahmine Abdulsabur Payende ülke birincisi oldu. Payende, ilk tercihi olan Tıp Fakültesine yerleşti.





Çağ Eğitim Kurumları çatısında eğitim hizmetini veren Afgan Türk Okullar mezun olan 435 öğrencisini değişik bölümlere yerleştirmeyi başardı.





Geçtiğimiz günlerde okul gasplarını yurt dışına taşıyan kişi Afrika turundaydı. Gittiği her yerde hizmet hareketini kötülüyordu. Anadolu gönüllülerine kin ve nefret kusuyordu!





O sırada bir arkadaşın gönderdiği fotoğraflar düştü telefonuma...





New York’tan bir grup öğrenci, Afrika’ya yardım kampanyası başlatmış. Kuyular açmışlar. Gönüllü çocuklar, Amerika’dan götürdükleri hediyeleri fakir bölgelerde dağıtıyorlardı.





Her bir karede yüzü güldürülen Afrikalı çocuklar vardı!





Gözlerimi alamadım.





Arkadaş o karelerin altına şu notu düşmüştü:





“Bu dünyada size su bile yok sözlerine maruz kalan Hak dostlarının evlatları, dünya insanlığına bir yudum su olmak için çalışmaya devam ediyor. ELHAMDÜLİLLAH...”





Zulüme verilen cevap, hizmete devamdı.



