Gofret kutusu - Mektuplar 4

Yassıada'da DP'liler hapsedilmiş. Mahkemeleri devam ederken bir ihbar alınıyor. "Eski demokratlar bir plan yapmışlar. Zeytinburnu'ndan girip Yassıada'dan çıkacaklar. Menderes'i kaçıracaklar!" İhbarlar, gazetelere çarşaf çarşaf manşet oluyor...







27 Mayısçılar soruşturma başlatıyor. İhbar edilen vatandaşlar evlerinden alınıp Balmumcu cezevine kapatılıyor! Zeytinburnu'nda tünelin giriş kapısı aranıyor ama bir şey bulunamıyor! Savcı ciddi ciddi iddianame hazırlıyor. Tünelciler, mahkemeye çıkarılıyor. Hakim, "Yenikapı'dan tünel kazıp Yassıada'da yatan Menderes'i kurtaracakmışsınız. Öyle mi?" diye sorunca Mazlumlardan Hakkı Morgül, kendini şöyle savunuyor:





"Hakim bey, deniz altından tünel kazmayı Amerikalılar İngilizler bile başaramadı. Ben böyle bir adamsam bana madalya takmanız gerekirdi. Bunun yerine beni hapse atıyorsunuz. Olur mu hiç?"





Hakimler de gülüyor. Ama darbe dönemi. Hakkı Morgül'e 1 sene ceza veriliyor!





Bu vahim vak'ayı neden anlattım? Bir mektup aldım. Malum, AKP OHAL ile ülkeyi yönetiyor. Darbe dönemlerini bile geçen hukuksuzluklar yaşanıyor.





Tarihe bu mektubu da not düşelim:

"Eşim 9 aydır Nevşehir cezaevinde tutuklu. 8 kişilik koğuşta 32 kişi kalmalarına rağmen her geçen hafta sayıları giderek artıyor. Son zamanlarda önce Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda haber olup sonrasında cezaevinde karşılaştığımız bazı uygulamalar var. Son derece anlamsız ve de hukuksuz. Haber başlığı aynen şu; "f... cüler yerel radyo kanalı Kapadokyafm aracılığıyla aileleriyle haberleşiyor, birbirlerine mesaj gönderiyor."







Bu, yerel bir radyo kanalı, daha çok cezaevinde olanlar dinliyor. Yeni bir uygulama değil, yıllardır var; özellikle hapishanede yakını olanlar arıyor, şarkı istiyor, selam gönderiyor vs ...





Şer şebekesi yine rahat durmamış anlaşılan ki böyle bir haber yayıldı sosyal medyada ve bunun akabinde eşimin koğuşu dahil diğer koğuşlarda (yalnız f... nedeniyle tutuklu olanların koğuşu) radyolar toplatılmış..





İkinci bir haber şöyle; "Açık görüşlerde gofret, çikolata kutularıyla not gönderiyorlar"





Tüm tutuklular baştan aşağıya aranarak geliyor ve gidiyor. Bunun üzerine en son açık görüşte çıkarken- daha önce bizi hiç aramazlardı- bizi de baştan aşağı aradılar ve normalde kalan yiyecekleri biz çıkartabiliyorduk bu kez çıkarttırmadılar...





Velhasıl medyanın baskısı ile her yerde yıllardır uygulanan cezaevi kuralları üç beş kendini bilmezin yüzünden keyfi olarak sadece bizim gibi olanlar için değiştiriliyor.





Ve maalesef ki bütün bunlardan tüm Türkiye habersiz çünkü kimse bunun haberini yapamıyor..."





Bir gün bütün gerçekler ortaya döküldüğünde darbeciler gün yüzünü görmek istemeyecek...Yalanlar üzerine inşa ettikleri zulümler, nesilden nesile anlatılacak...







Ali Emir Pakkan





