Rıza Sarraf, dünyaya ne anlatıyor?

Rıza Sarraf itirafçı oldu. Türk bakanlara ve yetkililere nasıl rüşvet dağıttığını New York’ta görülen Mahkemede günlerdir anlatıyor. Sarraf, “Bakan Zafer Çağlayan’a 45-50 milyon Euro rüşvet verdim.” diyor. Türkiye’de yaprak kıpırdamıyor! 17-25 2013’te bu rüşvet çarkını mahkemeye taşıyan polis, savcı ve hakimler zindanda çürütülüyor! Dünya, hayretle izliyor. Çünkü özellikle demokratik ülkelerde farklı örnekler yaşanıyor...







Christian Wulff, Almanya Cumhurbaşkanıydı. 17 Şubat 2012’de kendisine duyulan güvenin zarar gördüğünü açıklayarak istifa etti.

Mali usülsüzlük iddialarını araştıran savcılar, federal parlamentodan Cumhurbaşkanı Wulff'un dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişlerdi. (Görevden alınmadılar)





Cumhurbaşkanı olmadan önce eyalet başbakanlığı yapan Wulff'un şahsi mali çıkarları için usulsüzlük yaptığından şüphe ediliyordu.





İddialara göre; Christian Wulff, Ekim 2008 tarihinde zengin bir işadamının karısından, çok düşük bir faizle 500 bin euro tutarında borç almıştı. Aşağı Saksonya eyalet meclisinde söz konusu işadamı Egon Geerkens ile bir iş ilişkisi olup olmadığı sorulan Wulff, ''hayır'' cevabını vermiş ve işadamının, karısı ile arasındaki mali bağlantıyı gizlemişti. Cumhurbaşkanı Wulff, Bild'in haberi yayımlamasını da engellemeye çalışmıştı. Bild, Wulff'un haberin basılmamasını talep ettiği kayıtları kamuoyu ile paylaştı. Wulff, bu olay ertesinde kamuoyundan özür diledi. Savcılığın, dokunulmazlığını kaldırılmasını istemesi üzerine de istifa etti.





Hikaye burada bitmiyor...





Eski Cumhurbaşkanı, savcılık tarafından kendisine yapılan 20 bin Euro ödemesi halinde soruşturmayı durdurma teklifini kabul etmedi. “Aklanmak istiyorum” dedi!





Hannover Başsavcılığı, Wulff'un 2008 yılında dünyanın en büyük bira şenliği olan Münih Ekim Festivali’nde 510 Euroluk otel masrafının ve 209,40 Euro tutan akşam yemeğinin film yapımcısı David Groenewold tarafından ödendiğini öne sürerek ‘çıkar sağlamak’ suçlamasıyla dava açtı.





Kasım 2013 tarihinde başlayan mahkemede, Wulff’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Wulff hakkında öne sürülen suistimal suçlamasının ispatlanamadığına ve bu yüzden düşmesine karar verdi. 2014’te mahkeme beraatle sonuçlandı.





500 Euro otel masrafı, 209 Euro yemek parası, 20 bin Euro borç nerede; sadece bir bakana verilen 50 milyon rüşvet nerede? Şansölye Merkel, cumhurbaşkanının istifasını, Alman demokrasi ve hukuk devletinin gücüne bağlamıştı. Amerika’da görülen Sarraf davası ise; Erdoğan rejiminin Türkiye’yi çektiği bataklığı gösteriyor! “Hayırsever” işadamı bakalım daha neler anlatacak! Kirlenme kimlere uzanacak? Her bakımdan utanç verici!



