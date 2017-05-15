Özal ve Gülen

Şu cadı avı döneminde devletin önemli kurumlarında görev yapmış siyaset adamlarının suskunluğu da tarihe geçiyor. Eski Bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlar... Korku veya başka sebeplerden hizmet hareketine linç girişimine seyirci kalıyor, hak ve hakikata tercüman olmuyorlar! Oysa arşivler açılsa düne kadar bu devlet adamlarının Fethullah Gülen Hocaefendi'den nasıl övgü ile söz ettikleri görülecektir.







Rahmetli cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın siyasî yol arkadaşı, sağ siyasetin önemli figürlerinden Mehmet Keçeciler gibi bazıları da hatıratlarında gerçeklere ışık tutmuşlardı. Kimseye bunlar zorla, kafalarına silah dayanarak yazdırılmadı.





Eski bakan Mehmet Keçeciler, "Merkez Siyasetin Perde Arkası” kitabında bugüne kadar bilinmeyen birçok olayı Turgut Özal’ın en yakınındaki isim olarak anlatıyor. Kitapta, Özal-Fethullah Gülen ilişkisine de yer veriliyor.





Mesela şu satırlar onun:







"Fethullah Hoca isteseydi Turgut Özal milletvekilliği verirdi. Ama Fethullah Hoca istemezdi. Çünkü Hoca’nın iktidar talebi yoktur. Fethullah Gülen, ANAP hükümetinden bir günden bir güne siyasî bir talepte bulunmamıştır.”





Keçeciler, hangi dini grupların Özal'dan neler istediğini de isim ve örneklerle anlatıyor.





Eski bakan, Özal’ın yurtdışındaki Türk okullarına ve Gülen’e bakışını ise şöyle aktarıyor:





"Özal, yurtdışındaki Türklerin eğitimini çok önemserdi. MEB aracılığıyla bunun başarılı olamadığını gördü. Başbakanlığı sırasında gittiği bütün ülkelerde baktı ki yurtdışındaki okullarda en başarılı olanları Fethullah Gülen’in okulları. Turgut Bey, Türk ülkelerin liderlerine Fethullah Gülen okullarının açılması için tavsiyelerde bulundu. Onlara, dedi ki: ‘Bakın bu okullar çok iyi eğitimler veriyor. Göreceksiniz çok beğeneceksiniz. İngilizceyi de çok iyi öğretiyorlar.’ Türk cumhuriyetlerinde Gülen’in okullarının açılmasına aracılık etti.”





Ülkede bir katliam, soykırım sürerken sessizliğe bürünenlerin yarın fırtına dindiğinde konuşmalarının hiç bir anlamı olmayacaktır. Çıkıp gerçekleri açıklasalar, rahmetli Özal adını iftiralara alet edenlerin maskeleri de düşecektir.







Ali Emir Pakkan



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