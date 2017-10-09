Mehmet Uzun'un adı ve AKP!

Yazar Mehmet Uzun, 1953'te Urfa Siverek'te doğdu. 12 Mart 1971'de demokrasiye bugünkü gibi ara verilmişti.







18 yaşındaydı. Kürtçülükten gözaltına alındı Diyarbakır Askeri Cezaevi’ne gönderildi. 3 Mart 1972'de tutuklandı. Ankara Mamak Askeri Cezaevi’ne sevk edildi... Hapishanelerde işkence, mahkemelerde hakaret gördü!





1976'da Rızgari davasından yargılandı. Derginin sorumlu müdürüydü... 9 ay hapis yattı. Hapisten çıktı. Dava sürüyordu.







Mahkûmiyetinin kesinleşeceğini anlayınca bir yolunu bulup yurtdışına çıktı....





İsveç’te yıllarca sürgünde yaşadı.





12 Eylül 1980'de demokrasi yine askıya alınmıştı. Askeri idare, 1981'de ünlü yazarı, vatandaşlıktan çıkardı.





Mehmet Uzun, sürgün yıllarında siyasetle arasına mesafe koydu... Dil, kültür ve edebiyata yöneldi. Romanlarını Kürtçe, denemelerini, makalelerini ise Türkçe yazıyordu.





Kürtçe, Türkçe ve İsveççe yazdığı kitapları 20'ye yakın dilde yayınlandı. İsveç Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeliği yaptı. İsveç Pen Kulübü ve Uluslararası Pen Kulüp’te çalıştı. 2001 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Geleneksel Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülünü aldı.





1992'de Türkiye'ye gelebildi! Mide kanseriydi... 11 Ekim 2007'de Diyarbakır'da hayatını kaybetti.





Ve 10 yıl sonra... 2017'de, Mehmet Uzun parkının tabelası indirildi. Anıtı kaldırıldı...





Bir parktan adının silinmesi yazar Mehmet Uzun'a ne kaybettirir? O, Kürt edebiyatının en önemli ismi olarak kalacak ve eserleri ile yaşayacaktır. Ama AKP'nin adı dikta rejimlerinin yanına yazılacaktır!

