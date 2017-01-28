Bir kaç satır, bir kaç sayfa işlerini bitirecek!

Anne Frank örneği





İnternetteki mağdur mesajlarını okuyor musunuz?







Kulaktan kulağa yayılan cezaevlerindeki işkenceleri biliyor musunuz?





Sincan cezaevi kapısında babalarını ziyarete gelen 5 çocuğun, anneleri de gözaltına alınınca, attıkları çığlıkları duydunuz mu?





Acaba kaç mazlum, mağdur var çevrenizde, farkında mısınız?





Büyük bir karartma var! Gerçeklerin üzeri örtülüyor! Ama bu böyle devam etmeyecek! Sadece ülke insanı değil bütün dünya gerçekleri öğrenecek!







Anne Frank, 13 yaşında bir genç kızdı. Naziler Yahudileri ölüm kamplarında toplamaya başlayınca ailesi ile birlikte Amsterdam'da saklandı! Tam 2 yıl, bir büronun gizli bölmesinde kaldı! Yaşadıklarını her gün düzenli olarak günlüğüne yazdı. Dış dünya ile alakası kesilen aile, açlıkla, hastalıklarla mücadele etmişti.





Nihayet 1944'te Gestapo gizli sığınaklarını buldu, tutuklanarak ayrı kamplara gönderildiler. Anne, Bergen-Belden kampında öldü. Babası dışında aileden kimse kurtulamadı!





Anne'nin günlükleri, ilk defa 1947'de Almanca olarak yayınlandı. Defalarca baskısı yapıldı. 60'dan fazla dile çevrildi! Dünyanın en çok satan kitapları listesine girdi! Tiyatroya uyarlandı! Senaryosu yazıldı, filmi çekildi! Kitap, dünyanın bütün kütüphaneleri ve kitapçılarında satılmaya devam ediyor.





Ama hikaye burada bitmedi!





Anne Frank ve ailesine dokunan bütün Naziler yandı! Gestapo şefleri, SS'ler yakalanarak hapis ve para cezalarına çarptırıldı. Anne'nin günlüğü, bir müzede sergileniyor, gittiği okula onun ismi verildi, saklandığı evi dünyanın her tarafından insanlar ziyaret ediyor!





Yakın bir gelecekte, Türkiye'de de Anne Frank gibi niceleri çıkacak! Sağır, kör, dilsiz ve bazıları da kalpsiz, ülkedeki yığınlarla birlikte, bütün dünya gerçekleri öğrenecek!





Bir kaç sayfa, bir kaç satır; haramla, zulümle ayakta tutulan saltanatlarını yıkacak! Hesaptan kaçamayacaklar. Nesilden nesile nefretle anılacaklar!





Ali Emir Pakkan