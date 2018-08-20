Bayram, yeni sayfa

-sevdiklerimizden uzakta bayram-







İçimi sıkıntı bastığında,

Kendimi dört duvar arasında sıkışmış hissettiğimde...

Bütün duygularım felç geçirirken,

Birden,

Hayalen,

10, 20 sene sonrasına gidiyorum.

Bugün 50 yaşında olanlardan 50 yıl sonra hayatta kimse kalmayacak.

20 yıl sonra ise çoğu mezara yaklaşmış olacak.

Çok sevdikleri Dünya onlara, haydi güle güle diyecek!





Eğer ömürleri haksızlık, irtikap, yalan, riya, zulüm, zina üzerine geçmişse,

Zor bir hesap bekliyor onları...

Kul ve kamu hakkı yedilerse,

Milletin malına kayyımlarla çöktülerse,

Hak hukuk tanımadı zulmettilerse,

İki dünyada da hesap sorulacak.

Helallık almadan cennete vize alamayacaklar.

Münafıklarsa, gerçek yüzleri ortaya çıkacak.

Allah'a şirk koşuyorlarsa,

Ebedi hüsran yaşayacaklar...





Öyle ise;

Yolun doğru ise,

Zulme maruz kaldıysan...

Bugün çektiğin sıkıntılar,

Günahlarına kefaret olacak.

Sevdiklerinden kısa ayrılık,

Ebedi bir buluşma ile noktalanacak.





Haram yememiş, yalan söylememiş,

Hak ve hakikata tercüman olmaya çalışmışsan,

Veremeyecek hesabın yoksa,

Geçici musibetler geldi diye,

Neden bu kadar üzülüyor,

Neden bu kadar kendine zulüm ediyor,

Ağlıyor, kadere taş atıyorsun?





Sonra..

Sıkıntılar dağılıyor.

O zalimlerin haline ağlamak istiyorum.

Kendileri yandı, çocukları bari yanmasa diyorum...





Ve kendi nefsime dönüyorum.

Senin meselen...

50 sene sonraya gittiğimizde,

Biz de toprağın altında olacağız.

İşte o zaman bugünkünden daha dehşetli bir durumla karşı karşıya kalabiliriz.

Kabir, ahiretin kapısı.

Yani bekleme odasındasın.

Eğer ömür sermayesini boşa harcamışsan geçmiş olsun.

Keşke, demenin faydası yok...

O küçük hücrede bir azap yaşamak istemiyorsak, huzur içinde ağırlanmak istiyorsak,

Bir şeyler yapmamız lazım.

İşte senin en büyük meselen bu...





Hemen, şimdi!

Geçmiş günahlarına tevbe etmelisin!

Ve

Ya Rab ne olursun, beni bir daha nefsimle başbaşa bırakma,

Sadece Rızanı kazanacak işlerde istihdam et,

Diye dua dua yakarmalısın...

Eğer tevbem kabul olur,

Duama göre bir hayat yaşama iradesi gösterebilirsen...

Al sana İkinci hayat...

Öyle bir beyaz sayfa açıyorsun ki, dünyalara değer.





“Can bula cânânını / Bayram o bayram ola / Kul bula sultanını / Bayram o bayram ola,”





Ya Rab, ne olursun,

Şu mübarek günlerde...

Dualarımıza

Cevap ver!

Sevdiklerimizle birlikte bizi haşret...

Zalimleri sana havale ediyoruz.

Mazlumları sevindir...

Amin....





Ali Emir Pakkan