Basın özgürlüğünü yok etmede ilk adım

Ankara'da çalışırken bir gün evime sarı bir zarf geldi. TBMM antetli idi. Bir davet diye düşündüm ve açtım. Meclis kartımın iptal edildiği yazıyordu. Gerekçe yoktu. 25 yılı aşkındır gazetecilik yapıyordum. Sürekli basın kartı sahibiydim. Gazeteciler cemiyetine üyeydim.







Aynı zarfın Zaman, Samanyolu ve Bugün gibi yayın organlarında çalışan bazı arkadaşlara da geldiğini öğrendim.





Mektubu çöpe attım.





Parlamento kimsenin babasının malı değildi.





Basın kartı 25 yılın sonunda kazanılmış bir haktı.





Türkiye, kuvvetler ayrımının olduğu bir hukuk devletiydi.





Anayasa ile basın özgürlüğü güvence altına alınmıştı.





İktidarın bu keyfi adımı basın özgürlüğüne açık bir darbeydi.





Konuyu gündeme getirdiğimizde ne muhalefet ne diğer gazeteler ve ne de basın meslek kuruluşlarından (kayda değer) bir destek göremedik.





Çoğu iktidarın bu anayasaya aykırı adımını "Zaman ile AKP mücadelesi" zannetti ve yesinler birbirlerini, dediler! ( Zamanla iktidar canavarı onları da yedi)





İktidarın basın özgürlüğünü yok eden ilk adımlarından biriydi basın kartı iptalleri.





Sonra sıra diğer adımlara geldi.





Medya organlarını kapattı, gazetecileri hapse attılar.





Bunu niye anlattım?





Geçtiğimiz günlerde benzer bir gelişme Amerika'da yaşandı. CNN muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray kartı iptal edildi.





CNN, konuyu yargıya götürdü.





Amerika'daki en önemli gündemlerden biri bu olay üzerine basın özgürlüğünün önemi oldu. Bütün haber mecraları basın özgürlüğünü savundu. Başkan'a yakın FOX da CNN'e destek verdi. Haber dergileri konuyu kapaklarına taşıdı. Basın özgürlüğü olmayan ülkeler sıralandı. Türkiye'ye atıflar yapıldı.





Yüksek yargı hafta başında kararını verdi. Muhabirin kartı iade edildi. Mahkeme gerekçesinde; "Jim Acosta'nın anayasal haklarının, Beyaz Saray'ın muntazam bir basın toplantısı düzenleme hakkından üstün olduğunu" belirtti.





Beyaz Saray, gelişme üzerine Acosta'nın kartını iade etti.





Demokrasiler testten geçiyor.





Türkiye kaybetti.





Bakalım Amerika, özgürlükler ülkesi olmayı sürdürebilecek mi?



