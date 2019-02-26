28 Şubat, 15 Temmuz

28 Şubat’ın (1997) üzerinden 21 yıl geçti. Genelkurmay bünyesinde kurulan illegal Batı Çalışma Grubu operasyonları yönetiyordu.



Herkesi fişlediler. ”İrticai unsurlar” devletten ve toplumdan temizlenecekti.





Post moderndi darbe. Tanklar sokağa çıkmadı. MGK’da kararlar alınıyor ve hükümete bildiriliyordu.





Psikolojik savaşın bütün yöntemleri kullanıldı.

Yalan haberler bir merkezde hazırlanıp servis ediliyordu. Brifing alan savcılar, o yayınları iddianameye dönüştürüyordu.





Bir MGK’da, “Kur’an kurslarında ettirilen yemin” gündeme getirilmişti. İddiaya göre çocuklar Atatürk rejimini yıkmaya ant içiyordu. Araştırmış, bahsi geçen yeminin 12 Mart 1971’den kalma ve yalan olduğunu ortaya çıkarmıştık.





Hizmet hareketi en büyük hedefti. Fethullah Gülen hakkında idam istemi ile dava açıldı. Hareketin okul, dershane ve yurtları denetim üstüne denetim geçirdi. Gece baskınları düzenlendi. İzmir’de bir kız yurduna gece yarısı jandarma girmişti.





Anadolu sermayesi, “yeşil sermaye” diye fişlendi. Bazı gruplar, ihaleye sokulmadı, ürünlerinin askeriyede satılması yasaklandı.





TSK’da ve Üniversitelerde tasfiyeler yapıldı. Şura kararları ile nice hayatlar karartıldı.





Sivil toplumun sesi kısıldı. Bazı Kuran kursu, dernek ve vakıflar kapatıldı.





Topluma yön veren kişi ve kurumlar itibarsızlaştırıldı. Bazıları suikastlerin kurbanı oldu.





Sürecin aktörleri kendilerinden çok emindiler. “28 Şubat 1000 yıl sürecek” diyorlardı. Onlardan bazıları öldü, bazıları yargılandı. Bitirmek istedikleri hizmet hareketi ise dünyaya açıldı.





1999 Depreminde şimdi Silivri’de tutsak edilen gazeteci bir arkadaşımda depremin merkezi Gölcük’e gitmiştik. Askeriye de enkaz altındaydı. Oradaki tanıklar, “Batı Çalışma Grubu’nun kurulduğu yer burası” demişlerdi. 10 şiddetindeki sarsıntıya dayanıklı yapılar yerle birdi.





Ancak 28 Şubat’ı 15 Temmuz takip etti. Siyasi İslamcıları yanlarına aldılar. Yarım kalan projeleri, daha vahşi yöntemlerle bitirmek istiyorlar! Yine çok kararlılar.





Zalimlerin önüne adlarını yazdırdılar. En son polisin tacizine uğrayan başörtülü bayanın fotoğrafı da yakalarına asılacak.



