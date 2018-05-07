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2018, kelimeler ve anlamları

Ali Emir Pakkan

Ali Emir Pakkan

07 May 2018 09:19
    • 15 Temmuz: Dünyanın yutmadığı, sahte darbe! 
    KHK: Her türlü hukuksuzluğun üzerini örtmeye yarayan kılıf.
    Kayyım: Akbaba, helal mülke konan leş yiyiciler...
    Muhacir: Vatanını terk eden her yaştan ve baştan insan. Kalmaları mümkün olsa gidecek değillerdi.
    Esir: Halkındaki suçlamayı bilmeden, delilsiz ve iddianamesiz hapiste tutulanlar.
    İşkence: Kadın erkek tanımadan savunmasız insanlara her türlü psikolojik ve fiziki baskıyı yapmak. 2018’de kaç ülkede sistematik işkence var? Türkiye onlardan birincisi.
    Zindan: Medrese-i Yusufiye... Her anı dua ile geçirilen mekan. Dünyaya kapalı, Allah’a açık .
    Meriç: Nice mazlumların ve mültecilerin mezarı...
    Yunanistan: Her türlü rüşvete karşın, biz kabile devleti değiliz bir hukuk devletiyiz diyerek, kendine sığınanları despot rejime iade etmeyen komşu...
    Kanada: Can ada.
    Almanya: Gurbet ama değil.
    Muavenet: Çarşı, pazarlarda soğan satarak, inşaatlarda çalışılarak, evlerde kazak örerek kazanılan gelirlerle 
    geride kalan mazlumlara uzatılan yardım eli.
    Firavun: Ölmedi. Ülkeler dolaşıyor.
    668: Zindandaki bebekler: Darbeler döneminde bile örneği yok.
    1152: cezaevlerindeki hasta tutuklu sayısı.
    Dilsiz şeytan: İsimlerinin başında kocaman sıfatlar bulunan ama zulme sessiz kalanlar.
    Sulh ceza: İstiklal mahkemelerinin 21. Yüzyıldaki adı!
    Siyah transporter: Devletin ( MİT) şehir eşkiyalığına soyunmasının simgesi.
    Havuz medyası: Her satırı yalan, her satırı iftira, hükümetin fonladığı paçavralar.
    Soykırım: Yahudilerden sonra hizmet hareketi mensuplarının başına gelen.
    Cadı avı: Avrupa ve Amerika’da geçtiğimiz çağlarda yaşanan, bugün Anadolu’da süren insan avı.
    Ergenekon: Gizliydi artık sahnede.
    Perinçek: Erdoğan’ın kasetleri elimde diyen, 15 Temmuz’u bir gün önce haber veren ama dokunulamayan!
    İhraç: Anadolu insanının tasfiyesi.
    İşte bazı rakamlar...
    4238: 15 Temmuz'dan sonra bir gecede ihraç edilen hakim savcı sayısı.
    8570: TSK'dan ihraç edilen personel sayısı.
    41 000: ihraç edilen öğretmen, akademisyen ve üniversite personel sayısı.
    Siyasal İslamcı: İçi farklı, dışı farklı. Dini dünyevi amaçları için kullanan kişi veya parti. 
    Hizmet hareketi: İyilik hareketi.
    F.TÖ: Yüzyılın iftirası.
    Çağlayan: Sızıntı’dan sonra gelen. Hedefi tüm insanlık.
    Gülen: Hakikatın susmayan sesi.

    Ali Emir Pakkan

    07 May 2018 09:19
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