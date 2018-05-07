2018, kelimeler ve anlamları

15 Temmuz: Dünyanın yutmadığı, sahte darbe!
KHK: Her türlü hukuksuzluğun üzerini örtmeye yarayan kılıf.
Kayyım: Akbaba, helal mülke konan leş yiyiciler...
Muhacir: Vatanını terk eden her yaştan ve baştan insan. Kalmaları mümkün olsa gidecek değillerdi.
Esir: Halkındaki suçlamayı bilmeden, delilsiz ve iddianamesiz hapiste tutulanlar.
İşkence: Kadın erkek tanımadan savunmasız insanlara her türlü psikolojik ve fiziki baskıyı yapmak. 2018’de kaç ülkede sistematik işkence var? Türkiye onlardan birincisi.
Zindan: Medrese-i Yusufiye... Her anı dua ile geçirilen mekan. Dünyaya kapalı, Allah’a açık .
Meriç: Nice mazlumların ve mültecilerin mezarı...
Yunanistan: Her türlü rüşvete karşın, biz kabile devleti değiliz bir hukuk devletiyiz diyerek, kendine sığınanları despot rejime iade etmeyen komşu...
Kanada: Can ada.
Almanya: Gurbet ama değil.
Muavenet: Çarşı, pazarlarda soğan satarak, inşaatlarda çalışılarak, evlerde kazak örerek kazanılan gelirlerle
geride kalan mazlumlara uzatılan yardım eli.
Firavun: Ölmedi. Ülkeler dolaşıyor.
668: Zindandaki bebekler: Darbeler döneminde bile örneği yok.
1152: cezaevlerindeki hasta tutuklu sayısı.
Dilsiz şeytan: İsimlerinin başında kocaman sıfatlar bulunan ama zulme sessiz kalanlar.
Sulh ceza: İstiklal mahkemelerinin 21. Yüzyıldaki adı!
Siyah transporter: Devletin ( MİT) şehir eşkiyalığına soyunmasının simgesi.
Havuz medyası: Her satırı yalan, her satırı iftira, hükümetin fonladığı paçavralar.
Soykırım: Yahudilerden sonra hizmet hareketi mensuplarının başına gelen.
Cadı avı: Avrupa ve Amerika’da geçtiğimiz çağlarda yaşanan, bugün Anadolu’da süren insan avı.
Ergenekon: Gizliydi artık sahnede.
Perinçek: Erdoğan’ın kasetleri elimde diyen, 15 Temmuz’u bir gün önce haber veren ama dokunulamayan!
İhraç: Anadolu insanının tasfiyesi.
İşte bazı rakamlar...
4238: 15 Temmuz'dan sonra bir gecede ihraç edilen hakim savcı sayısı.
8570: TSK'dan ihraç edilen personel sayısı.
41 000: ihraç edilen öğretmen, akademisyen ve üniversite personel sayısı.
Siyasal İslamcı: İçi farklı, dışı farklı. Dini dünyevi amaçları için kullanan kişi veya parti.
Hizmet hareketi: İyilik hareketi.
F.TÖ: Yüzyılın iftirası.
Çağlayan: Sızıntı’dan sonra gelen. Hedefi tüm insanlık.
Gülen: Hakikatın susmayan sesi.