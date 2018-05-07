2018, kelimeler ve anlamları

15 Temmuz: Dünyanın yutmadığı, sahte darbe!



KHK: Her türlü hukuksuzluğun üzerini örtmeye yarayan kılıf.

Kayyım: Akbaba, helal mülke konan leş yiyiciler...

Muhacir: Vatanını terk eden her yaştan ve baştan insan. Kalmaları mümkün olsa gidecek değillerdi.

Esir: Halkındaki suçlamayı bilmeden, delilsiz ve iddianamesiz hapiste tutulanlar.

İşkence: Kadın erkek tanımadan savunmasız insanlara her türlü psikolojik ve fiziki baskıyı yapmak. 2018’de kaç ülkede sistematik işkence var? Türkiye onlardan birincisi.

Zindan: Medrese-i Yusufiye... Her anı dua ile geçirilen mekan. Dünyaya kapalı, Allah’a açık .

Meriç: Nice mazlumların ve mültecilerin mezarı...

Yunanistan: Her türlü rüşvete karşın, biz kabile devleti değiliz bir hukuk devletiyiz diyerek, kendine sığınanları despot rejime iade etmeyen komşu...

Kanada: Can ada.

Almanya: Gurbet ama değil.

Muavenet: Çarşı, pazarlarda soğan satarak, inşaatlarda çalışılarak, evlerde kazak örerek kazanılan gelirlerle

geride kalan mazlumlara uzatılan yardım eli.

Firavun: Ölmedi. Ülkeler dolaşıyor.

668: Zindandaki bebekler: Darbeler döneminde bile örneği yok.

1152: cezaevlerindeki hasta tutuklu sayısı.

Dilsiz şeytan: İsimlerinin başında kocaman sıfatlar bulunan ama zulme sessiz kalanlar.

Sulh ceza: İstiklal mahkemelerinin 21. Yüzyıldaki adı!

Siyah transporter: Devletin ( MİT) şehir eşkiyalığına soyunmasının simgesi.

Havuz medyası: Her satırı yalan, her satırı iftira, hükümetin fonladığı paçavralar.

Soykırım: Yahudilerden sonra hizmet hareketi mensuplarının başına gelen.

Cadı avı: Avrupa ve Amerika’da geçtiğimiz çağlarda yaşanan, bugün Anadolu’da süren insan avı.

Ergenekon: Gizliydi artık sahnede.

Perinçek: Erdoğan’ın kasetleri elimde diyen, 15 Temmuz’u bir gün önce haber veren ama dokunulamayan!

İhraç: Anadolu insanının tasfiyesi.

İşte bazı rakamlar...

4238: 15 Temmuz'dan sonra bir gecede ihraç edilen hakim savcı sayısı.

8570: TSK'dan ihraç edilen personel sayısı.

41 000: ihraç edilen öğretmen, akademisyen ve üniversite personel sayısı.

Siyasal İslamcı: İçi farklı, dışı farklı. Dini dünyevi amaçları için kullanan kişi veya parti.

Hizmet hareketi: İyilik hareketi.

F.TÖ: Yüzyılın iftirası.

Çağlayan: Sızıntı’dan sonra gelen. Hedefi tüm insanlık.

Gülen: Hakikatın susmayan sesi.



