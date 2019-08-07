peygamberyolu.com sitesini ziyaret ediyor musunuz?

Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde genelde siyer eksenli sohbetler yapıyoruz. Sohbet sonrası en çok sorulan soru şu:







- Abi, anlattıklarınızın detayını okuyabileceğimiz Türkçe bir kaynak var mı?





Ana kaynaklarımız elbette Arapça. Ancak Türkçe kaynak soran arkadaşlarımıza bir grup siyer aşığı tarafından hazırlanan peygamberyolu.com sitesini tavsiye ediyoruz.





Kendisini düzenli bir şekilde güncelleyen site, İslam tarihi alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanıyor. Arkadaşlarımızın siyerle alakalı sorduğu soruların cevaplarını bu portalda bulmaları mümkün.





Dokuz ana bölümden oluşan site ilk olarak Efendimiz’in hayatını bütün incelikleriyle nazarlara sunuyor. O’nun Mekke ve Medine yıllarını, hicretini, dualarını, mucizelerini, tıp adına uygulama-tavsiyelerini ve hikmet dolu sünnetlerini mercek altına alıyor.





İkinci olarak siyer felsefesi başlığı altında insanı, hayatı, dini, fert ve toplumu ilgilendirilen konularla alakalı yaşanan gelişmeler, krizler ve problemler, nebevî metodolojilerle masaya yatırılıyor.





Üçüncü olarak sitenin en dikkat çekici ve ana omurgasını oluşturan yeri, “Efendimiz’in risalet günlüğü” bölümü.





Bu bölümde Efendimiz’e peygamberlik geldiği günden itibaren hangi gün hangi ayetin geldiği, öncesinde nelerin yaşandığı ve gelen ayetle neyin ne kadar değiştiği, Efendimiz’in, hangi beyanını nerede ve kime söylediği, hangi sahabenin ne zaman Müslüman olduğu, hangi hükmün ne zaman ve hangi aşamalarla gündeme geldiği ve konuyla ilgili son noktanın ne zaman konulduğu gibi hususları okuyabilirsiniz.





Dördüncü bölümde Efendimiz’in peygamberliği, Kur’an’la irtibatı, beyanları, kadın haklarıyla alakalı düzenlemeleri, kulluk hayatı derinlemesine izah ediliyor. Ayrıca bu bölümde Efendimiz’le alakalı aktüel sorulara da cevaplar veriliyor.





Beşinci bölümde hakkında yazılan ve O’nu daha yakından tanımamızı sağlayacak kitaplar tanıtılıyor. Siyer, Sünnet ve İslam tarihiyle alakalı akademik bakış açısıyla kaleme alınmış makaleler bulunuyor.





Altıncı bölümde sahabenin hayatı mercek altına alınıyor.





Yedinci bölümde Allah Resûlü’nün ayak bastığı mekanlar, o mekanlarda yaşanan hadiselerle birlikte nazarlara sunularak coğrafyanın diliyle siyere yeni bir bakış getiriliyor.





Son iki bölümde ise herkesi yakından ilgilendiren aile ve çocuk üzerine çalışmalar yayınlanıyor.





Bize düşen ise hazır halde önümüze konun bu enfes yazıları sadece okumak.





Bu okumaları, evimizde eşimiz ve çocuklarımızla her gün düzenli yapılabileceğimiz gibi, arkadaşlarımızla beraber de ders tadında okuyabilir, müzakerelerde bulunabiliriz.





Bu şekilde zihin dünyamız O’nun hayatıyla nurlanacağı gibi aynı zamanda bilinmeyen yönleri veya yanlış bilinen yönleriyle Efendimiz ve ashabını daha yakından tanıma fırsatı bulmuş olacağız.





Ayrıca süreçle birlikte bir tohum misali dünyanın dört bir yanına dağılan gönül elçileri, iletişim halinde oldukları insanlara hangi konuları önceleyerek muhatap olmaları gerektiğini ifade eden Nebevî metodolojiyi de öğrenmiş olacaklar.

Asr-ı saadet ile günümüz arasında yepyeni bir bağ kuran bu güzel siteyi düzenli ziyaret edebilir, aynı zamanda twitter hesabını da takip edebilirsiniz.





https://www.peygamberyolu.com/





https://twitter.com/_peygamberyolu



