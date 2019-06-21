Bir mümin nasıl olur da intihar eder?

Şu ifritten günlerde acı üstüne acı yaşıyoruz maalesef. Geçtiğimiz günlerde malumunuz KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen iki çocuk annesi Canan Deniz Hanımefendi intihar ederek hayatına son verdi.







İster istemez insanın zihnini şu soru işgal ediyor: Bir insan, nasıl olur da iki çocuğunu, hapishanedeki eşini arkasında bırakarak canına kıyar? Hele de inanmış olduğu dinin intihar konusundaki hükümlerini bildiği halde...





Bunu ancak yaşayan bilir ama bazen olur, böylesi zorlu süreçlerde insan sabır gücümün tamamen tükendiğini hisseder. İmtihan günlerinin, zulüm sağanağının hiç bitmeyeceğini düşünür. Yaşama sevincini tamamen yitirir. Dolayısıyla sağlıklı düşünebilme mekanizmasının adeta felç olmasına sebebiyet verir.





Tünelin ucunu karanlık görür ve hatta o kadar ki, üst üste yaşamış olduğu acılar aklını sıfıra indirir. Ve akıl gidince de kendisini hayata bağlayan çocuklarını, eşini, hatta davasını bile düşünemez olur. Neticede asla yapmaması gereken şeye teşebbüs edebilir.





Aslında böylesi durumlarda insan, karanlığa gömülmek üzere olan gönül dünyasına bir ışık, kalbine dokunacak bir söz, elinden tutacak bir hayırhah bulsa belki de hayata tutunabilecektir.





O yüzden şu süreçte bir telefon veya mesaj ile olsun insanların hal ve hatırını sormanın, hapishanedeki mazlumlara mektup yazmanın bazen maddi yardımlardan bile daha hayati olduğunu düşünüyoruz.





Bilemiyoruz ama Canan Hanıma içine düştüğü girdaptan kurtulma adına bir el uzatılsa veya bir dost mesajı ulaşsa yine de canına kıyar mıydı? Bir okurumuzun yüreğimizi dağlayan ifadeleriyle yazacak olursak neden duymadı kardeşlerinin sesini? Ya da niçin duyuramadı kardeşleri ona sesini?





Belki de son soruyu biraz değiştirerek her gün kendimize sormamız gerekir:





Bugün mazlum ve mağdur kardeşlerimin yanında olma ve onlara sesimi duyurma adına ne/neler yaptım?





İntihar edenin cenaze namazı kılınmaz mı?





Peki intihar edenin cenaze namazının kılınması veya kılınmaması ile alakalı meseleye nasıl yaklaşılmalı?





Bu mesele sosyal medyada bir kere daha tartışma konusu yapıldı. Soruya hemen kestirmeden cevap verecek olursak, fıkıh ulemasının ekserisi intihar edenin büyük günah işlediğini kabulle birlikte o kişinin dinden çıkmadığı ve cenaze namazının kılınabileceği konusunda ittifak etmişlerdir.





Çünkü ortada imandan çıkmak gibi bir durum yoktur. Sadece hadiselerin tazyikine dayanamama durumu söz konusudur. Böylesi bir durumda insan zaten akıl sağlığını kaybetmiş demektir.





Malumunuz hayat, insana Allah’ın vermiş olduğu bir emanettir. Bu emaneti ancak emaneti sahibi alabilir. O yüzden insan, emanetini alıncaya kadar onu korumakla mükelleftir.





Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda intihar ile alakalı direkt bir ayet-i kerimenin olmadığını görüyoruz. Ancak bazı alimlerin “…kendinizi öldürmeyin” (4/29) ve “Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” (2/195) ayetlerini intihar ile ilişkilendirdiklerini biliyoruz. Hadis kaynaklarımızda ise açık bir şekilde intihar etmenin yasaklandığı bilgisi yer alıyor. (Buhari, Cenaiz, 84; Müslim, İman, 175; Cenaiz, 107)





Dinimizin intihara bakış açısı bu kadar net olmasına rağmen intihar eden insan hakkında, “İntihar etmek haramdır. İntihar ettiğine göre dinden çıkmıştır. Ahirette ebediyen cehennemde kalacaktır. İmanı intihar etmekten onu alıkoyamadığına göre demek ki iman zafiyeti varmış. Her şeye rağmen sabretmeli ve “Bu da geçer ya hu!” demesi gerekirdi. Dolayısıyla böyle bir insanın cenaze namazı da kılınmaz.” türünden ileri geri konuşmalar elbette doğru değildir.





Bize düşen, dua etmek ve meseleyi Hakimler Hakimine havale etmektir.





Bu vesileyle biz de Canan Hanıma, Rabb-i Rahimimizden rahmet ve mağfiret diliyor, zalimlere verdiği mühleti bir an önce sonlandırması için Cenab-ı Hak’a dua dua yalvarıyoruz.













BİR SORU-BİR CEVAP





Tasarruf, en büyük zenginliktir





Günümüzde israfın, toplumun hemen her kesiminde büyük bir felaket halini aldığını görüyoruz. Çünkü lüks sayılabilecek pek çok eşya, artık zaruri ihtiyaç maddesi telakki ediliyor.





İktisat her şeyi yerinde ve ölçüsünde kullanmaktır. İktisat eden nimete hürmet göstermiş sayılır. İsraf ise eşyayı yersiz, ölçüsüz ve zamansız kullanmaktır. İktisat manevî bir şükürken israf nimete değer vermemektir.





Günümüzde anlamını ve ehemmiyetini daha iyi kavradığımız tasarruf ve kanaatin düşünce dünyamızda ve pratik hayatta hak ettiği yeri bulabilmesi amacıyla Yeni Ailem dergisi Haziran sayısında bu konuya dikkatleri çekiyor.





Malumunuz, birbirinden istifadeli kapak konuları, haberleri ve yazılarıyla ailemizi adeta bir anne şefkatiyle saran Yeni Ailem dergisi, yayıncılık hayatında bir yılını geride bıraktı.





Derginin yeni sayısında tasarrufun zenginlik ve bereket sebebi olduğu hem geçmişten hem de günümüzden yaşanmış örneklerle anlatılıyor.





Dergide hangi konular işleniyor?





Sizleri “Acaba hangi yazılar bizi bekliyor?” diye daha fazla meraklandırmadan Haziran sayısının muhtevasıyla baş başa bırakmak istiyorum.





Emine Eroğlu, “Sonsuzluk ve bugün” yazısıyla bizi yine tefekkür iklimine davet ediyor. Dikenler içinde olsa da gül kokmak, geceler içinde olsa da aydınlık kalmak isteyenlere sesleniyor.





Cemil Tokpınar Hoca bu ayki köşe yazısında, “Çekilen geçim sıkıntısı ne kadar büyük olursa olsun iktisat ve kanaat vazgeçilmez bir düstur olmalı” diyerek bizleri iktisada sarılmaya davet ediyor ve bunun uygulanabilir yöntemlerini anlatıyor.





NBA yıldızımız Enes Kanter, bu ayki yazısında “İnsan hayal ettikçe yaşar” diyor ve gençlere başarısının sırlarını anlatıyor.





Ebru Nida Bilici, Bediüzzaman Hazretleri’nin kanaat anlayışını kendilerine rehber edinen Polat ailesinin örnek hayatını kaleme alıyor.





Dr. İnci Gürsoy “Yazın nasıl beslenmeliyiz?” sorusunu cevaplandırıyor.





Dr. Anne, “Göze gelmeyin!” başlıklı yazısıyla çocuklarımızın göz sağlıyla ilgili ipuçları veriyor ve görme organımıza zarar gelmesi durumunda ilk yardım adına neler yapılması gerektiğini maddelendiriyor.





Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da derginin orta sayfasında tam 16 sayfa çocuklar için hazırlanmış ayrı bir dergi mevcut. Çocuklarımızı bu sayıda da birbirinden istifadeli bilmece, bulmaca, hikâye ve masallar bekliyor.





Osman Karyağdı, “İsraf ölçülerin dışına çıkmaktır” diyerek israf konusunu işliyor.





İsmet Macit, Efendimiz’in (s.a.s.) ruhunun ufkuna yürüdükten sonra defnedildiği Hücre-i Saadetlerini kaleme alıyor.





Neda Özgür, “Çocuk israf ve kanaati nasıl öğrenir?” sorusunu cevaplandırıyor ve pedagojik açıdan meseleye yaklaşıyor.





Abdullah Yiğit, “Edep, başımızı tacı” diyerek unutulmaya yüz tutmuş görgü kurallarından bahsediyor ve bizi adeta silkeliyor.





Daha bunun gibi pek çok istifadeli yazı mevcut Yeni Ailem dergisinin sayfaları arasında.





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